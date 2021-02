Il Milan pensa al calciomercato estivo e il prossimo scontro in Europa League con lo United potrebbe aprire scenari interessanti: si valuta uno scambio alla pari

Il Milan è in corsa per lo scudetto e si è qualificato agli ottavi di finale di Europa League. Mister Stefano Pioli sta riportando i rossoneri nelle posizioni che storicamente li competono, ma per restare in alto ci sarà bisogno di strategie vincenti in sede di calciomercato. La dirigenza valuta rinforzi in ogni zona del campo e una suggestione potrebbe arrivare dalla Premier League.

Calciomercato Milan, scambio con il Manchester United

Il Milan affronterà agli ottavi di Europa League il Manchester United: l’urna di Nyon ha estratto forse la sfera meno desiderata dai rossoneri, ma il doppio confronto con i ‘Red Devils’ potrebbe offrire interessanti spunti di mercato. Ibrahimovic vivrà con passione il ritorno nello stadio che lo ha ospitato dal 2016 al 2018, la dirigenza invece ne capterà occasioni di trattative.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato, l’erede di Messi gioca nella Juventus | Contatti già avviati

Il Manchester United è infatti tornato a chiedere notizie su Franck Kessié, autore – su calcio di rigore – del gol qualificazione contro la Stella Rossa. L’ivoriano ha un contratto in scadenza nel 2022 ed è tra i più positivi in stagione: sette gol e tre assist in 22 presenze in Serie A con la Premier che lo ha sempre affascinato.

Calciomercato Milan, provocazione Van de Beek

La suggestione United potrebbe tornare in vita in estate, con il Milan pronto a provocare i ‘Red Devils’. L’idea in casa rossonera sarebbe uno scambio alla pari tra Kessié e Van de Beek, con la valutazione dei due giocatori che si attesta per entrambi sui 45-50 milioni. L’olandese – più giovane di un anno – ha realizzato un gol in 13 presenze in Premier League, ma la concorrenza è elevata.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato, Sarri si avvicina | Firma ad una condizione

Già stabilmente nel giro della nazionale olandese, Van de Beek ha un contratto in scadenza nel 2025 e questa posizione di forza sarà messa in considerazione dallo United in caso di trattativa. Kessié e Van de Beek si ritroveranno presto uno contro l’altro, prima in campo, poi, forse sul mercato. La qualificazione ai quarti passa dai loro piedi, e chissà che l’anno prossimo non possano ritrovarsi a competere a maglie invertite.