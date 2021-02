Calciomercato Milan, occhio a Nastasic per la difesa | Le condizioni

Il Milan pensa anche al futuro e alle possibili dinamiche sul calciomercato. I rossoneri potrebbero piombare su una vecchia conoscenza della Serie A

Il Milan sta vivendo un periodo decisamente complicato nelle ultime partite. E’ arrivata una flessione sotto il punto di vista del gioco e dei risultati per il club rossonero che non è riuscita a mantenere la vetta della classifica ed è inciampato in una brutta sconfitta contro l’Inter. Le critiche non sono mancate negli ultimi giorni, soprattutto nei confronti della difesa e di Alessio Romagnoli.

Il centrale è stato bersagliato a causa dei difetti di marcatura in Europa League e soprattutto per non essere riuscito a contenere uno straripante Romelu Lukaku nel derby. Il Milan potrebbe, dunque, intervenire in estate per rinforzare proprio il reparto arretrato e il profilo giusto potrebbe arrivare dalla Bundesliga e in particolare dallo Schalke 04. Stiamo parlando di Matija Nastasic. Il centrale ha già vestito la maglia della Fiorentina, ben figurando prima del trasferimento in Germania. Da allora, è stato puntualmente accostato ai club italiani e in particolare ai rossoneri, senza riuscire, però, a tornare protagonista in Serie A.

Calciomercato Milan, Nastasic nel mirino dei rossoneri le condizioni

Il calciatore serbo classe 1993 potrebbe tornare in Italia, soprattutto se lo Schalke 04 dovesse retrocedere. A quel punto, considerato l’alto ingaggio del calciatore è molto difficile che possa restare nel club tedesco. Il club attualmente in Bundesliga, pur di liberarsi degli alti costi del centrale, potrebbe decidere di cederlo praticamente a costo zero o con un piccolo indennizzo.

Il Milan potrebbe giocare anche su un altro fattore che potrebbe essere essenziale per portare a termine la trattativa. L’agente del calciatore Ramadani ha, infatti, ottimi rapporti con il club rossonero. Un altro fattore che potrebbe permettere il decollo per l’arrivo del calciatore in Italia. Sarebbe sicuramente un calciatore ottimo in caso di approdo del Milan nella prossima Champions League.