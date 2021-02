Calciomercato Milan, riscatto Brahim Diaz | Fissato il prezzo

Il Real Madrid osserva le prestazioni di Brahim Diaz: il Milan ha intenzione di riscattare il talento spagnolo

Il Milan nelle ultime sessioni di mercato ha acquistato diversi giocatori giovani. L’ultimo, in ordine di tempo, è Tomori, difensore centrale attualmente di proprietà del Chelsea. Ma Maldini ha spinto per inserire nella trattativa anche un diritto di riscatto, a circa 30 milioni di euro. I Blues avrebbero preferito un prestito secco, ma i rossoneri puntano molto sul giocatore e non volevano valorizzarlo solo per fare un favore agli inglesi.

Un altro giocatore acquistato con una formula simile è Brahim Diaz, anche se il diritto di riscatto non è stato inserito in modo formale. Il Milan ha comunque un buon rapporto con il Real Madrid e i due club parleranno a fine stagione dell’acquisto a titolo definitivo dello spagnolo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, scambio alla pari in Premier League | Kessié nell’affare

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Bielsa ancora non rinnova | Spunta la suggestione Sarri!

Milan, il Real Madrid segue Brahim Diaz

Secondo quanto riferito da ‘DefensaCentral.com‘, il Real Madrid sta osservando da vicino Brahim Diaz e lo farà anche nella doppia sfida al Manchester United. Un banco di prova molto importante per l’ex City, andato via dal Real poiché Zidane non gli concedeva spazio. Al Milan sta trovando la sua dimensione e in Serie A sta giocando bene, come anche in Europa League. Bisognerà vedere quali saranno le intenzioni del tecnico francese e di Florentino Perez.

Il Milan potrebbe acquistarlo a titolo definitivo per una cifra vicina ai 30 milioni di euro. Indubbiamente la presenza di Zidane sfavorisce il ritorno di Diaz al Real. Il suo futuro è ancora da valutare, anche perché bisognerà capire quanti soldi avranno a disposizione le Merengues per fare mercato.