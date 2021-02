La Juventus pensa al rinforzo in attacco e in estate il nuovo bomber può arrivare a costo zero grazie ad un indennizzo

La Juventus sogna il grande colpo di mercato da regalare ai tifosi. La Vecchia Signora – ancora alle prese con le incertezze riguardo il futuro di Cristiano Ronaldo – ha messo nella lista dei desideri alcuni campioni destinati a lasciare i propri club in estate. Gli occhi della dirigenza sono puntati sul campionato francese, dove alcuni big vanno in scadenza.

Calciomercato Juventus, niente da fare per Milik

Il campionato francese può regalare colpi interessanti in estate. A confermarlo è Yvan Le Mee, agente tra i più potenti nel paese transalpino ed intervistato da ‘Tuttosport’. Uno degli ultimi bomber a raggiungere la Francia è stato Milik, approdato all’Olympique Marsiglia dal Napoli dopo essere finito fuori rosa: “Salvo necessità economiche, non credo che l’OM si priverà di Milik dopo appena sei mesi“, ha detto l’agente.

La Juventus – interessata già in passato al giocatore – era un’opzione per l’estate, difficile però a concretizzarsi: “Il club ha fatto uno sforzo importante per portare a termine la complessa operazione con il Napoli. Poi, ovvio, nel calcio mai dire mai“, ha chiuso Le Mee. Più facile dunque che i bianconeri possano puntare su Memphis Depay. L’olandese è in scadenza di contratto, piace a tantissimi top club europei e può essere l’uomo giusto per l’attacco bianconero.

Calciomercato Juventus, soluzione per l’attacco con indennizzo

La Juventus però deve fare i conti soprattutto con il Barcellona: “Non è un mistero che l’olandese voglia raggiungere Koeman in Catalogna. Il club ha però molti attaccanti e poca possibilità di spesa: non è detto che riescano accontentare il proprio allenatore“. Ecco che Le Mee punta forte sulla Juventus, e con buoni motivi a reggere la sua tesi: “I parametri zero sono una delle specialità di Paratici e Depay mi sembra perfetto per i bianconeri e per giocare con Cristiano Ronaldo“.

C’è un però: “I rapporti tra Lione e Juventus sono molto buoni. Questo affare a costo zero andrebbe a creare tensione tra le due società. Non credo che i bianconeri ingaggeranno un giocatore a parametro zero dai francesi. Piuttosto mi immagino un compromesso: De Sciglio è in prestito al Lione e sta facendo bene. Un’idea potrebbe essere indennizzare i francesi per Depay attraverso la cessione gratuita del terzino, che ha soltanto un anno di contratto con i bianconeri”.