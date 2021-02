Calciomercato Juventus, Haaland e Mbappe come Ronaldo | La situazione

Erling Haaland e Kylian Mbappe potrebbero fare al caso della Juventus: ecco perché il doppio affare è possibile

La Juventus ha acquistato Cristiano Ronaldo nel 2018 dal Real Madrid per oltre 100 milioni di euro. Al giocatore è stato garantito uno stipendio di 31 milioni di euro a stagione per quattro anni. Uno dei motivi per cui ha lasciato le Merengues è anche per le questioni fiscali, per il quale l’Italia e l’Inghilterra gli garantisce più agevolazioni. Agevolazioni che hanno fatto discutere parecchio al momento dell’acquisto dell’acquisto di CR7. Lo stesso percorso potrebbero farlo anche altri top player.

Juventus, stesso percorso di Ronaldo per Haaland e Mbappe

Secondo quanto riferito da ‘Don Diario‘, Erling Haaland e Kylian Mbappé potrebbero compiere lo stesso percorso di Cristiano Ronaldo. Sui due campioni c’è forte il Real Madrid, che vorrebbe mettere le mani su di loro per avviare un nuovo ciclo vincente. Benzema ha ormai una certa età, Bale è andato via e Hazard è stato un acquisto fallimentare. Ma per quanto le Merengues possano garantire a Mbappé e Haaland successi e uno stipendio altissimo, i due si troverebbero in difficoltà con le questioni fiscali in Spagna.

L’esito delle trattative dipenderà da cosa vogliono. Il Real Madrid è probabilmente il club più importante del mondo, ma le agevolazioni fiscali in Italia e in Inghilterra farebbero perdere meno soldi a Mbappé e Haaland. I due potrebbero seguire l’esempio di Cristiano Ronaldo, che però prima di approdare in Serie A ha vinto tutto col Real.