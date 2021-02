Calciomercato Juventus, Mourinho su Douglas Costa | Arriva l'offerta

La Juventus cederà Douglas Costa a titolo definitivo la prossima estate: tanti i club sul giocatore, tra cui il Tottenham

La Juventus nella sessione di mercato estiva del 2020 si è privata di diversi ‘senatori’ del gruppo squadra. Da Matuidi a Higuain, passando per Pjanic e Douglas Costa. L’esterno offensivo brasiliano è andato via in prestito, tornando al Bayern Monaco, squadra da cui i bianconeri lo avevano acquistato qualche anno fa. Ma a fine stagione bisognerà di nuovo valutare il suo futuro, visto che ha il contratto in scadenza nel 2022.

E’ difficile trovare una squadra che acquisti a titolo definitivo Douglas Costa, anche perché percepisce 6 milioni di euro netti l’anno. Solo i top club europei possono permetterselo e la Juve deve puntare sull’ottimo curriculum dell’esterno classe ’90.

Juventus, il Tottenham su Douglas Costa

Secondo quanto riferito da ‘Fichajes.net‘, il Tottenham è una delle squadre interessate a Douglas Costa. Il brasiliano non vuole continuare al Bayern Monaco, poiché Flick gli sta concedendo pochissime occasioni. L’acquisto a titolo definitivo di McKennie metterà la parola fine alla sua avventura alla Juve, che cerca acquirenti. Infatti, nelle ultime ore si sarebbe registrato l’interesse di José Mourinho.

Mourinho sarebbe molto felice di poter puntare su Douglas Costa per la prossima stagione. Il Tottenham offrirebbe alla Juve sui 10 milioni di euro, ma la Juve ha idee diverse. La richiesta del club bianconero, infatti, si aggira sui 20-22 milioni di euro. Sicuramente il contratto in scadenza l’anno prossimo mette la Juventus in una posizione di sfavore. In ogni caso, lo Special One vuole aggiungere Douglas Costa a un altro brasiliano velocissimo come Lucas Moura.