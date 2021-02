Bruno Fernandes sarebbe scontento della situazione in casa United: la Juve pensa ad un clamoroso scambio per il trequartista

La Juventus non ha vissuto una stagione esaltante fino ad ora. Per questo la società pensa ad importanti cambiamenti in sede di calciomercato. Potrebbe, inoltre, approfittare di una situazione di malcontento di un importante giocatore della Premier League. I bianconeri, poi, pare abbiano anche in mente un piano per arrivare a questo grande acquisto.

Calciomercato Juventus, Bruno Fernandes scontento: super scambio con Dybala

Secondo quanto riferito dal portale ‘DonBalon.com’, Bruno Fernandes sarebbe scontento della situazione in casa Manchester United. Il portoghese pare ritenga i compagni non alla sua altezza e potrebbe, perciò, decidere di cambiare aria. Possibile entri in gioco la Juventus, approfittando di questo malcontento. La ‘Vecchia Signora’ potrebbe, inoltre, tentare l’affondo inserendo nell’affare Dybala, giocatore non più centrale nei piani della società. Si tratterebbe di uno scambio alla pari, sugli 80-90 milioni di euro. Questo il possibile piano dei bianconeri per il grande colpo Bruno Fernandes.