Calciomercato Juventus, che beffa per i bianconeri: c’è il Barcellona in pressing su Donyell Malen, la situazione secondo ‘Don Balon’

Individuato da molti club europei come uno dei migliori prospetti del panorama calcistico continentale, Donyell Malen è uno dei nomi cerchiati in rosso, sul taccuini di parecchi dirigenti. Anche su quello di Fabio Paratici e del gruppo scouting della Juventus, che segue con grande interesse l’evoluzione dell’esterno-attaccante olandese, di proprietà del PSV Eindhoven e seguito dal plenipotenziario Mino Raiola. Due canali che i bianconeri potrebbero sfruttare in un futuro remoto, anche se dalla Spagna avvertono: il celebre agente starebbe lavorando con il Barcellona per ‘dirottare’ le prestazioni del suo calciatore, in Catalogna.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, doppia cessione per il top player | La strategia

Calciomercato Juventus, beffa Malen: Raiola lo ‘porta’ al Barcellona

Secondo quanto rivelato da ‘Don Balon’, dunque, lo scenario sembra abbastanza delineato: Donyell Malen è finito nell’orbita dei blaugrana, con il tecnico Koeman che lo avrebbe indicato come perfetto rinforzo offensivo per il proprio Barcellona. Una piccola beffa per la Juventus e le altre estimatrici che, più o meno timidamente, erano sulle tracce dell’attaccante ventiduenne. In passato, anche Inter e Milan avevano mostrato interesse per l’oranje, ma oggi iscritti alla concorrenza ci sarebbero anche diversi club della Premier League e della Bundesliga.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato, Sarri si avvicina | Firma ad una condizione

Per ‘Don Balon’, però, l’asse con il Barcellona è pronto a scaldarsi: Malen sarebbe alla ricerca di un top club dove misurarsi e mettersi alla prova, spingendo per una cessione a stretto giro. Una cessione non troppo esosa, dato che la valutazione dell’esterno olandese si aggira intorno ai 25 milioni di euro, in linea con quello che sono attualmente le risorse e le possibilità economiche dei blaugrana. E i rapporti d’ambasceria con Mino Raiola sarebbe stati già attivati, per un affare da far decollare a stretto giro. Koeman, dalla sua, non ha dubbi: un calciatore con le sue caratteristiche fisiche e tecniche si sposerebbe alla perfezione con l’idea di calcio che il tecnico olandese ha in mente per il proprio Barça.