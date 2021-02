La Juventus cerca rinforzi a centrocampo: potrebbe tentare l’affondo per due importanti giocatori francesi

Non solo il match con il Verona in Serie A. La Juventus continua a pensare anche al calciomercato. In particolare, i bianconeri cercano rinforzi per il centrocampo, reparto forse più in difficoltà e più debole della squadra. La società starebbe cercando dei colpi in quella zona di campo per la prossima stagione e, secondo quanto riferisce ‘DonBalon.com’, avrebbe individuato in due giocatori francesi i profili giusti.

Calciomercato Juventus, Aouar e Tolisso per la mediana: le cifre

I giocatori che la Juventus avrebbe puntato sarebbero, quindi, due: si tratta di Corentin Tolisso, centrocampista in forza al Bayern Monaco e Houssem Aouar, centrocampista di proprietà del Lione. La cifra con cui la ‘Vecchia Signora’ potrebbe arrivare a prendere questi calciatori è possibile sia intorno ai 75 milioni di euro, con il 26enne valutato meno di 25 milioni. A facilitare l’operazione ci sarebbero le cessioni di pedine considerate esuberi, come Rabiot e Ramsey. Questo doppio colpo sarebbe, inoltre, una richiesta di Ronaldo alla società. Situazione da monitorare, con la Juventus che cerca importanti colpi a centrocampo per il prossimo anno.