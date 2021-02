Antonio Conte esce allo scoperto e fa l’annuncio riguardo al suo futuro: il tecnico dell’Inter ha solo un obiettivo

L’Inter è in netta ripresa dopo mesi di difficoltà, e ora non vuole più fermarsi per prendere il volo in Serie A e raggiungere l’obiettivo scudetto che renderebbe storica l’annata. Champions League e Coppa Italia sono già sfumate, pertanto si deve tentare il tutto per tutto il campionato per non vivere ancora una volta una stagione fallimentare dal punto di vista dei trofei. Il vantaggio di quattro punti rispetto al Milan e otto sulla Juventus dà sicuramente fiducia e sicurezza ma non bisogna fermarsi per poter ambire alla vetta.

Antonio Conte è intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport e ha detto la sua su questa lotta scudetto e le rivali in Serie A. Ecco le sue dichiarazioni: “Il competitor, la Juve, aveva creato un solco. L’Inter da un anno e mezzo è una squadra che ambisce a vincere. Le altre (Napoli, Milan, Atalanta, Roma, Lazio) stanno crescendo. Noi cresciamo utilizzando la scorciatoia del lavoro”.

Calciomercato Inter, Conte sul futuro: “Mi piace lavorare a lungo nello stesso club. Nazionale? Non è finita”

Il tecnico Conte ha parlato poi dell’evoluzione della sua squadra dall’estate 2019 ad oggi: “Siamo sempre stati in continuo cambiamento. Abbiamo iniziato con il 3-5-2, poi nella seconda parte della scorsa stagione siamo diventati più aggressivi e siamo arrivati secondi e in finale di Europa League. Abbiamo ricominciato in quel modo, aggressivi. Forse abbiamo esagerato, gli altri avevano trovato le contromisure. Abbiamo trovato un equilibrio alternando fasi di aggressione ad altre di attesa: siamo diventati più compatti, quando

attacchiamo facciamo male”.

Sul futuro: “Un allenatore, quando decide di sposare un progetto è felice se ha la possibilità di lavorare a lungo nello stesso club. Se si è costretti ad andar via dopo poco c’è solo amarezza. Dare la propria impronta e restare per tanti anni è la cosa più bella. È anche più semplice lavorare dopo aver seminato bene. Mi piacerebbe ci fosse una continuità in tutto. Nazionale? Non è un’esperienza chiusa. Ecco, adesso il solo pensare alla Nazionale mi fa venire i brividi. La mia porta per l’Italia sarà sempre aperta”.

Sul Covid: “Oggi siamo un po’ prigionieri. Da una parte spaventa, dall’altra ci fa capire che dobbiamo essere pronti ad affrontare situazioni nella giusta maniera. Lascerà il segno e ha portato tanta gente a difficoltà estreme”.