Calciomercato Inter, ritorno clamoroso | Addio Brozovic

L’Inter potrebbe perdere Marcelo Brozovic e trovare un clamoroso ritorno nella rosa nerazzurra: i dettagli

L’Inter la prossima estate dovrà rinforzare la squadra, visto che a gennaio si è deciso di non fare mercato. Perisic si è comunque ben comportato nel ruolo di esterno sinistro, anche se Conte probabilmente avrebbe preferito un altro tipo di giocatore. Il croato è una soluzione temporanea, visto che Ashley Young non offre garanzie e Kolarov viene utilizzato più come difensore centrale. Nel club nerazzurro potrebbe verificarsi un ritorno clamoroso per rinforzare la fascia sinistra. Si tratta di Alex Telles, acquistato dal Manchester United la scorsa estate per 15 milioni di euro dal Porto.

Inter, ritorno di Alex Telles: addio Brozovic

Secondo quanto riferito da ‘InterLive.it‘, l’ultima suggestione in casa Inter per la fascia sinistra è Alex Telles. La sua stagione con la maglia dei Red Devils non è stata esaltante, con Shaw che ha conquistato il posto da titolare. Il brasiliano, che ha anche passaporto italiano, ha vestito la maglia nerazzurra nel 2015, ai tempi di Roberto Mancini che lo prelevò dal Galatasaray in prestito.

Il Manchester United potrebbe imbastire uno scambio per arrivare a Marcelo Brozovic. Chiaramente, la valutazione del centrocampista croato è ben più alta di quella di Alex Telles. Ecco perché i Red Devils metterebbero sul piatto il cartellino del brasiliano, valutato 20 milioni di euro, più un conguaglio da circa 30-32 milioni. Solskjaer metterebbe le mani su un centrocampista di assoluto livello che alzerebbe il livello qualitativo della sua squadra. Per Telles, invece, si profilerebbe la possibilità di rilanciarsi con l’Inter dopo il flop in Premier League.