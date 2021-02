Le ultime di calciomercato Juventus mettono in evidenza Massimiliano Allegri e il suo ritorno in panchina con annesso dispetto ai bianconeri

Allegri riparte. Dalla Roma? No, dal massimo campionato inglese. Da quella Premier, insomma, che il tecnico livornese ‘sogna’ da tempo. Rumors di calciomercato provenienti dalla Spagna lo riaccostano con forza alla panchina dell’Arsenal. Il motivo è semplice: a fine stagione Arteta potrebbe salutare i ‘Gunners’ e dirigersi in Spagna. A quanto pare l’attuale allenatore dei ‘Gunners’ è nel mirino nientemeno che del Barcellona. Piace il suo calcio offensivo, la sua mentalità ‘alla Guardiola’ del quale è stato vice al Manchester City.

Calciomercato Juventus, addio a Bellerin: la ‘colpa’ è di Allegri

Con Arteta in blaugrana, Allegri avrebbe strada libera verso l’Arsenal. Il ritorno di ‘Max’ potrebbe creare qualche problema all’ex Juventus. Già perché si dice che uno dei suoi punti fermi, se davvero dovesse accodomarsi sulla panchina dei londinesi, sarebbe sicuramente quell’Hector Bellerin che in Inghilterra danno in partenza a fine stagione e che da tempo è nel mirino dei bianconeri. L’arrivo di Allegri, in sostanza, ‘blinderebbe’ il terzino spagnolo a Londra, magari con tanto di rinnovo del contratto attualmente in scadenza nel 2023.