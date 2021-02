Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa delle condizioni di Morata e Dybala

Domani sera la Juventus scenderà in campo contro il Verona al Bentegodi, dopo aver battuto il Crotone 3-0 all’Allianz Stadium, grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo e al gol di McKennie. Andrea Pirlo dovrà far fronte alle diverse assenze in difesa: ultimo, in ordine di tempo, Danilo diffidato. Ma vanno valutate anche le condizioni di Dybala e Morata, out nelle ultime settimane. Di seguito, le parole di Pirlo in conferenza stampa: “Morata deve stare a riposo almeno fino a domenica. Per Dybala, invece, studieremo la miglior soluzione per farlo rientrare il prima possibile. Non è a rischio“.