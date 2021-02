Roma, lesione muscolare per Dzeko | I tempi di recupero

La Roma ha superato il turno di Europa League nella serata di ieri, ma ha dovuto fare i conti con l’infortunio di Edin Dzeko. Ecco cosa è emerso dagli esami e i tempi di recupero

La Roma è riuscita a proseguire il suo percorso in Europa League, ma deve fare i conti con un’importante assenza in attacco. I giallorossi anche ieri sono riusciti a portare a casa una bella vittoria con il punteggio di 3-1. La squadra capitolina è passata in vantaggio grazie a un gol di Edin Dzeko al 23esimo minuto. Carles Perez nel secondo tempo è riuscito ad allungare il risultato, poi puntellato dall’autogol di Cristante e dalla rete di Borja Mayoral. Non solo buone notizie per la Roma, che ha dovuto fare i conti con l’infortunio muscolare capitato al suo ex capitano. Fin da subito, le condizioni di Edin Dzeko hanno destato preoccupazione.

L’attaccante bosniaco ha accusato, infatti un problema all’adduttore e oggi ha effettuato gli esami del caso per capire l’entità dell’infortunio. Secondo quanto riporta ‘Sky’, ci sarebbe una lesione di primo grado all’adduttore per Dzeko. L’attaccante bosniaco dovrà stare fermo per due settimane circa: a rischio anche la sua presenza in Europa League.

Roma, infortunio a Dzeko: salta la sfida con Ibrahimovic. E occhio all’Europa League

L’infortunio all’attaccante bosniaco inevitabilmente influirà sui prossimi impegni della Roma in campionato come in Europa. Dzeko salterà infatti l’importante partita contro il Milan, gara fondamentale per le ambizioni di Champions League dei giallorossi. Non avrà luogo nemmeno il tanto atteso scontro con Zlatan Ibrahimovic.

L’infortunio della punta avrà conseguenze nelle rotazioni in campionato come in Europa League. E’ a rischio, infatti, anche la sua presenza negli Ottavi di Finale che vedranno i giallorossi sfidare lo Shakhtar Donetsk.