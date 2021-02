Il capitano del Milan, Alessio Romagnoli, è stato criticato ancora dopo l’errore in Europa League contro la Stella Rossa

Negli anni la sua crescita è stata sempre più graduale arrivando a diventare anche il capitano del Milan. Ora Alessio Romagnoli dovrebbe compiere l’ultimo step per essere un punto di riferimento a livello mondiale: gli manca l’ultimo gradino visti i tanti errori effettuati in marcatura. La sua inclinazione principale è quella di costruire dalle retrovie l’azione dalle retrovie grazie ad un’ottima tecnica di base, ma pecca ovviamente in fase di non possesso lavorando più a zona che ad uomo.

Calciomercato Milan, Romagnoli nel mirino per gli errori

E così nella sfida di ritorno di Europa League contro la Stella Rossa, lo stesso Romagnoli si è reso protagonista in negativo sul gol di Ben Nabouhane con una chiusura in ritardo. Sul suo profilo Twitter il giornalista di Telelombardia, Fabio Ravezzani, ha così criticato il difensore del Milan invocando anche ad un possibile turno in panchina: “Tomori è davvero di un’altra categoria. Anche ieri segna l’uomo marcato da Romagnoli, un po’ di panchina potrebbe fargli solo bene”.

In questa stagione il capitano rossonero ha collezionato ben 26 presenze complessive trovando soltanto una volta la via del gol più un assist vincente. Ora Pioli potrebbe così anche pensare a qualche sfida in panchina per farlo rifiatare visti i tanti impegni ravvicinati. Il Milan si è qualificato agli ottavi di Europa League continuando così il suo percorso a livello europeo senza perdere d’occhio gli obiettivi in Serie A.

Anche ieri contro il Milan segna l’uomo marcato da Romagnoli. Ingiusto crocifiggerlo, ma un po’ di panchina potrebbe fargli solo bene. Anche perché Tomori pare davvero di un’altra categoria. — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) February 26, 2021

Domenica sera ci sarà la super sfida all’Olimpico contro la Roma: un altro scontro diretto decisivo dopo la sconfitta arrivata nel derby di Milano. Romagnoli dovrà riscattarsi in breve tempo dopo i diversi errori collezionati nelle ultime uscite stagionali.