Traballa e non poco la panchina di José Mourinho. Del resto da metà del nuovo anno il suo Tottenham è colato a picco: nelle ultime settime giornate di Premier League, gli ‘Spurs’ hanno collezionato due sole vittorie e ben cinque sconfitte. Ora la squadra londinese è nona in classifica con 36 punti, se il campionato finisse oggi Kane e compagni sarebbero fuori dalle Coppe europee… In Inghilterra le voci impazzano partendo tutte da un presupposto: l’addio del portoghese a fine stagione, se non prima qualora non riuscisse a invertire la rotta. Per la sostituzione dell’ex ‘Special One’ si fanno già diversi nomi, in particolare quelli di Nagelsmann del Lipsia e Brendan Rodgers del Leicester, secondo in classifica a pari merito col Manchester United.

Calciomercato Juventus, Demiral pedina di scambio: ‘scippo’ al Tottenham

L’arrivo di Rodgers sulla panchina del Tottenham può aprire uno scenario di calciomercato clamoroso per la Juventus. Il 48enne irlandese è un grande estimatore di Merih Demiral, lo avrebbe voluto già al Leicester e potrebbe provare a portarselo a Londra chiedendo al patron Levy un ‘sacrificio’ economico. Il club bianconero non vuole privarsi del giovane centrale turco, a meno di una offerta importante: parliamo in tal caso di non meno di 40 milioni di euro. La società presieduta da Andrea Agnelli, che nel bilancio semestrale ha registrato una perdina di ben 113 milioni di euro solo in parte dovuta alla crisi legata al Covid, potrebbe cogliere la palla al balzo tentando ‘grazie’ a Demiral di mettere le mani su uno dei big della formazione londinese: il sud coreano Heung-min Son, che indiscrezioni d’Oltremanica danno in conflitto col suo club a proposito del rinnovo del contratto attualmente in scadenza nel giugno 2023 con stipendio poco superiore agli 8 milioni netti.

La Juventus potrebbe offrire Demiral, come detto valutato 40 milioni, più 35 milioni cash per il cartellino del 28enne nativo di Chuncheon, autore quest’anno di ben 18 gol e 12 assist. Con questa proposta, Paratici e soci si avvicinerebbero moltissimo ai circa 85 milioni che il Tottenham chiede per il suo ‘gioiello’.

