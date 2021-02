Il Milan e la Roma hanno conosciuto le loro nuove avversarie di Europa League: spauracchio Manchester United

Sono stati effettuati i sorteggi degli ottavi di finale di Europa League. A rappresentare l’Italia ci sono Roma e Milan, dopo l’eliminazione del Napoli di ieri col Granada. Sfortuna per le due squadre della Serie A, coi rossonero che hanno pescato il Manchester United, probabilmente la più forte del torneo. Per Fonseca, invece, incrocio con un’altra ex squadra, lo Shakhtar, con il quale ha vinto tre campionati in Ucraina.

LEGGI ANCHE >>> Serie A, nuovo positivo al Covid | Salta l’allenamento: è UFFICIALE!

Ajax-Young Boys

Dinamo Kiev-Villarreal

Roma-Shakhtar Donetsk

Olympiacos-Arsenal

Dinamo Zagabria-Tottenham

Manchester United-Milan

Slavia Praga-Glasgow Rangers

Granada-Molde