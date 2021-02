Calciomercato, Sarri verso la Fiorentina | Arriva solo in un caso

Il futuro di Maurizio Sarri tiene banco ormai da mesi. L’allenatore potrebbe presto trovare una nuova panchina: attenzione allo scenario che si prospetta nel prossimo futuro

Maurizio Sarri è ormai da mesi alla ricerca di una panchina. Il tecnico è a caccia di un progetto che possa nuovamente metterlo in evidenza dopo l’esonero da parte della Juventus, nonostante l’arrivo dello Scudetto. Un profilo come il suo, dopo il bel gioco evidenziato alla guida del Napoli e i successi con il Chelsea, di certo non può passare inosservato il ottica calciomercato.

Sarri farebbe, infatti, comodo a diversi club di Serie A, a caccia di un tecnico affidabile per la loro panchina. Negli ultimi giorni, si è parlato a più riprese di un possibile ritorno al Napoli. Il noto giornalista Paolo Bargiggia sul suo sito sembra scartare quest’ipotesi. E’, invece, convinto che sia un’altra la pista da tenere in grande considerazione per il futuro del tecnico ex Juventus: si tratta della Fiorentina. Ecco tutti gli ultimi aggiornamenti a riguardo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter e Milan, la verità su Sarri | “Ecco dove vuole andare”

Calciomercato, Sarri si avvicina alla Fiorentina. Binomio con Giuntoli

Sarri potrebbe, quindi, approdare alla Fiorentina nei prossimi mesi. Il club Viola è decisamente al di sotto delle aspettative in questa stagione e nonostante l’approdo di Cesare Prandelli in panchina i risultati restano decisamente altalenanti. A fine stagione, l’intenzione di Commisso sembra quella di puntare su una rivoluzione totale, a partire dalla panchina.

Per l’arrivo di Sarri, però, anche il quadro dirigenziale all’interno della società viola andrà tenuto in grande considerazione. Molte delle scelte del Direttore Sportivo Daniele Pradè non sono piaciute e il suo contratto è in scadenza a fine anno. In tal senso, andrà tenuto in forte considerazione il futuro di Cristiano Giuntoli. Il dirigente sembra alla fine della sua avventura al Napoli e come riporta Calciomercato.it e il suo futuro potrebbe proseguire proprio nel club toscano.

L’arrivo di Giuntoli spianerebbe la strada all’arrivo di Sarri in panchina. Tornare a lavorare con il dirigente rappresenterebbe, infatti, la condizione essenziale per il tecnico per firmare con la Fiorentina. Vedremo se lo scenario si concretizzerà nelle prossime settimane.