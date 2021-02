Tarda ad arrivare il rinnovo di Marcelo Bielsa con il Leeds che si guarda attorno per trovare un eventuale sostituto

Marcelo Bielsa sta facendo molto bene con il suo Leeds. Risultati sorprendenti per una neo promossa che si trova al decimo posto in Premier League ad un solo punto dal Tottenham di José Mourinho e addirittura sopra l’Arsenal che sta disputando una delle sue peggiori stagioni. La zona Europa non è così distante e rappresenterebbe davvero un risultato grandioso per la città della contea di Yorkshire.

Nonostante la grande stagione del Leeds, Bielsa non ha ancora rinnovato il suo contratto e ci sono tanti rumors dall’Inghilterra sul futuro del tecnico argentino. La priorità del Leeds è quella, ovviamente di proseguire con Bielsa ma qualora non si dovesse arrivare ad un accordo, la società dovrà guardarsi intorno per trovare un sostituto all’altezza del ‘Loco’, compito piuttosto arduo.

Calciomercato, Sarri e Benitez sotto osservazione dal Leeds

Il Leeds monitora due allenatori in particolare: il primo è Rafa Benitez, colosso della Premier League per il suo passato al Chelsea ma soprattutto al Liverpool e accostato di recente anche al Napoli. Il secondo allenatore è Maurizio Sarri. Anche lui ha già allenato in Premier, lasciando un buon ricordo in casa Chelsea.

Anche la Fiorentina sta pensando all’ex tecnico di Napoli e Juventus ma l’idea è piuttosto complicata da concretizzare. Il Leeds potrebbe puntare su di lui concretamente qualora Bielsa dovesse andar via. Attualmente, però sono solo suggestioni e ipotesi e la priorità è il rinnovo del ‘Loco’.