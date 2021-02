Calciomercato Juventus, da Lovato a Zaccagni | Osservati speciali in casa Verona

Trasferta a Verona per la Juventus di Pirlo. Da Lovato a Zaccagni: gli osservati speciali al ‘Bentegodi’. Tutti i dettagli

Torna in campo la Juventus di Pirlo. Domani sera, alle ore 20.45, la squadra bianconera sarà di scena al ‘Bentegodi’ di Verona nell’ostica trasferta contro l’Hellas di Juric. All’andata è finita 1-1, e nella passata stagione la squadra di Sarri è uscita sconfitta da Verona con il risultato di 2-1. L’impegno, insomma, non sarà affatto semplice, considerando anche le importantissime assenze in casa bianconera. Mancheranno infatti Bonucci, Chiellini, Cuadrado, Arthur, Dybala, Morata e lo squalificato Danilo. Juric può invece contare su tutti i suoi uomini più importanti, ad eccezione di Ceccherini e Kalinic. Saranno diversi, dunque, gli osservati speciali della dirigenza della Juve in casa gialloblù. Tutti i dettagli. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Verona-Juventus | Lovato, Zaccagni e non solo: gli osservati speciali

Nell’era Juric il club veneto ha già messo e sta mettendo in vetrina numerosi gioielli. Da Kumbulla e Rrahmani, ceduti rispettivamente a Roma e Napoli, ai talenti esplosi in questa stagione come Lovato e Zaccagni. Ma non solo. Anche Ilic, infatti, sta mettendo in mostra tutte le proprie qualità al suo primo anno in Serie A. Proprio gli ultimi tre giocatori menzionati saranno gli osservati speciali della dirigenza della Juve nella partita di domani sera. Lovato, giovane centrale classe 2000, ha di fatto raccolto l’eredità di Kumbulla e Rrahmani, ed è già finito nel mirino delle big, bianconeri e Milan su tutte. La grande rivelazione del campionato è però Mattia Zaccagni: il 25enne ha stregato la Juve e non solo a suon di gol (5) e assist (7), e prestazioni di assoluto livello. Si profila dunque una possibile asta di calciomercato nella prossima sessione estiva.

Infine, sta salendo di colpo anche il classe 2001 Ilic. Il talento serbo di proprietà del Manchester City è in prestito con diritto di riscatto, e potrebbe presto finire nel mirino delle big. Occhi puntati, dunque, sui talenti in casa gialloblù. Verona-Juve offre anche spunti di calciomercato.