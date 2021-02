Calciomercato Juventus, novità per il ritiro di Cristiano Ronaldo | La data

Il futuro di Cristiano Ronaldo alla Juventus resta un argomento decisamente caldo sul tavolo dei bianconeri. L’ultimo annuncio si sbilancia anche sui tempi del ritiro da parte del fenomeno portoghese

Cristiano Ronaldo rappresenta il perno presente e futuro della Juventus. Anche in questa stagione, il fenomeno portoghese sta riuscendo a trascinare i suoi a suon di ottime prestazioni e si sta confermando l’unica vera certezza al centro dell’attacco di Andrea Pirlo, a suon di gol.

A volte, alla luce delle straordinarie doti fisiche e atletiche evidenziate dall’ex Real Madrid, si dimentica che stiamo parlando di un classe 1985. Ronaldo sfugge come pochissimi a qualsiasi tipo di discorso legato all’età, ma tra rinnovo per un altro anno con i bianconeri e le possibilità di ritiro si discute ancora spesso del suo futuro. Lo ha fatto anche Fernando Gomes, presidente della federazione portoghese.

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo e la data di ritiro: l’annuncio di Gomes

La Juventus spera di vedere Ronaldo il più a lungo possibile al centro del suo attacco e Gomes sembra avallare quest’ipotesi. In una lunga intervista a ‘Record’ ha prima evidenziato l’importanza dell’ex Real Madrid per il Portogallo: “Ha avuto enorme importanza in questi dieci anni di presidenza. CR7 è una delle spiegazioni del successo dello stesso Portogallo? Non ho competenze tecniche per valutare il suo contributo, riconosco solo che è stato alto. Quello che posso dire con piena fiducia è che Cristiano, da capitano per questi dieci anni che sono stato presidente della federazione, è stato eccezionale nel rapporto con noi”.

Gomes si sbilancia poi su un’annuncio decisamente importante che riguarda l’eventuale ritiro del bomber portoghese: “In altri aspetti, Fernando Santos è il migliore a poter giudicare il valore del suo potenziale e il modo migliore per impiegarlo. Ronaldo ha 36 anni, siamo nel 2021 e io resterò qui solo fino al 2024. Penso che se ne andrà dopo di me”.