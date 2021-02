Calciomercato, la Juventus torna sul big del PSG | Scambio con Bonucci

La Juventus continua a lavorare sul calciomercato a caccia di un nuovo centrocampista. Il nome giusto potrebbe arrivare direttamente dalla Francia: ecco le ultime novità sullo scambio

La Juventus sembra avere chiare le loro priorità in vista dei prossimi mesi. I bianconeri hanno individuato nel centrocampo in reparto da rinforzare per primo, in modo da garantire maggiore qualità ad Andrea Pirlo. Le prestazioni altalenanti di alcuni interpreti hanno portato i bianconeri ad investire in quella zona di campo.

Uno dei nomi maggiormente apprezzati in quel reparto è da tempo Leandro Paredes. Il centrocampista, dopo qualche stagione tra alti e bassi, è tornato a brillare con la maglia del PSG. Agli ordini di Mauricio Pochettino sembra aver trovato la sua collocazione ideale, brillando con il tecnico francese in panchina. Il calciatore piace non poco alla Juventus, dopo i continui accostamenti anche all’Inter negli scorsi mesi. Strapparlo al PSG a questo punto, però, appare un’impresa decisamente complicata da realizzare.

Calciomercato Juventus, Paratici continua il pressing su Paredes: occhio allo scambio

Nel match di Champions League contro il Barcellona, Paredes ha sfoderato una prestazione impressionante al fianco di Marco Verratti. Il centrocampista ha abbinato grandi qualità nell’impostazione a fisicità in rottura, caratteristiche che sembrano ideali per il calcio italiano. Paredes che ha già militato nella Roma potrebbe dunque tornare nella massima serie italiana, dove la Juventus lo accoglierebbe volentieri.

Il calciatore ora ha visto, però, salire di tanto la sua valutazione sul mercato. Si parla di circa 50 milioni di euro per strapparlo a Pochettino. Una cifra a cui la Juventus potrebbe arrivare tramite l’inserimento di una contropartita adeguata nell’affare. Stiamo parlando di Leonardo Bonucci. L’esperto centrale italiano è valutato tra i 15 e i 20 milioni di euro e potrebbe far comodo ai parigini per il loro stile di gioco. Vedremo se l’affare si concretizzerà nei prossimi mesi sul mercato o se i bianconeri dovranno virare su nuovi profili.