La Juventus sarà una delle protagoniste per quanto riguarda la sessione estiva di calciomercato: doppio addio per il big

Ancora pochi mesi, poi la Juventus tornerà alla carica per la sessione estiva di calciomercato per puntellare la rosa di Andrea Pirlo. Lo stesso allenatore della compagine bianconera, alla sua prima stagione in assoluto da tecnico, avrebbe fatto già alcune richieste per rinforzare la squadra. Tra i contagi per Covid-19 e i tanti casi di infortuni, Pirlo ha dovuto reinventarsi ogni volta la formazione prelevando anche forze con i giovani talenti dalla formazione Under 23, come Dragusin e Fagioli.

Calciomercato Juventus, maxi scambio per il top player

E, come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport, potrebbe esserci in estate anche una doppia cessione da urlo per la Juventus. Potrebbe dire addio a titolo definitivo l’attuale terzino proprio del Lione, Mattia De Sciglio, di proprietà dei bianconeri con il suo contratto che scadrà nel giugno 2022 e che è già in prestito alla compagine francese. Inoltre, non dovrebbe essere riscattato dal Bayern Monaco il talentuoso giocatore brasiliano, Douglas Costa, che non sta entusiasmando più di tanto con il club bavarese. La strategia del club torinese sarebbe quella di un maxi-scambio per arrivare al centrocampista francese del Lione, Houssem Aouar, che continua ad incantare tutti.

La Juventus lo sta seguendo già da diverso tempo, ma sulle sue tracce ci sarebbero anche altri top club d’Europa. In questa stagione il classe 1998 ha collezionato ben 22 presenze complessive con cinque gol condite da tre assist vincenti. Un’idea suggestiva per Andrea Pirlo, che vorrebbe un rinforzo di qualità nella zona centrale di campo. Spesso l’allenatore bresciano ha dovuto ricorrere a diversi cambi a causa di poche rotazioni possibili.

La sessione estiva di calciomercato sarà così utile alla dirigenza bianconera per mettere a segno colpi entusiasmanti in vista della prossima stagione. La Juventus continua a monitorare i vari top player in circolazione, dotati di grande talento per provare a rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Andrea Pirlo.