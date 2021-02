Calciomercato Inter, novità sull'addio di Conte | Le parole di Musmarra

Il futuro di Antonio Conte è un argomento di discussione sempre caldo. Si torna a parlare del possibile addio del tecnico nerazzurro da qui a fine stagione

L’Inter è in un periodo decisamente positivo sotto il punto di vista del gioco e dei risultati. La vittoria ottenuta in campionato contro il Milan alimenta le ambizioni Scudetto dei nerazzurri. La crescita ottenuta nell’ultimo periodo è evidente: Antonio Conte sembra finalmente aver trovato la quadratura della situazione e continua a macinare vittorie in Serie A, dopo le eliminazioni in Coppa Italia e Champions League.

Il futuro del tecnico intanto continua a tener banco nelle dinamiche di calciomercato. A fine stagione, potrebbe arrivare l’addio all’Inter e c’è anche chi si sbilancia sulle condizioni che potrebbero portare alla separazione dai nerazzurri. Ecco le ultime novità a riguardo.

Calciomercato Inter, addio Conte a fine stagione: Musmarra annuncia le condizioni

Alfio Musmarra ha parlato del futuro di Antonio Conte ai microfoni di ‘Top Calcio 24’. Il noto giornalista si sbilancia sul possibile scenario attorno al tecnico nerazzurro: “Il discorso allenatore è un argomento da trattare. Considerando che Conte ha ancora un anno di contratto, è chiaro che se non vince lo Scudetto, l’addio è scontato. Poi bisognerà andare a trattare, eventualmente, anche per la buonuscita. Hakimi, Lukaku e Barella possono partire a fine stagione? Da questo punto di vista, non credo che ad oggi si possa parlare di cessioni. Non credo che la dirigenza andrà a smantellare la squadra”.