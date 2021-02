Milan, dalla Stella Rossa alla Roma | Pioli non può più sbagliare: gli scenari

Il Milan di Pioli è chiamato alla svolta, a partire dalle prossime due cruciali partite contro Stella Rossa e Roma. Tutti gli scenari

L’inevitabile calo è arrivato. Dopo una prima parte di stagione pressoché perfetta, il Milan di Pioli è alle prese con le prime vere difficoltà stagionali. Sono già diverse le battute d’arresto dei rossoneri, che sono reduci da una striscia negativa di 4 sconfitte e un pareggio nelle ultime 7 partite in tutte le competizioni. Ibra e compagni hanno perso la vetta della classifica in Serie A, dicendo addio anche alla Coppa Italia sempre per mano dei cugini dell’Inter. La stagione rischia ora di prendere una brutta piega e, in questo senso, le prossime due sfide potrebbero rivelarsi già decisive. Tra questa sera e domenica, infatti, il Milan si gioca una grossa fetta di stagione. Prima la Stella Rossa per staccare il pass per gli ottavi di finale di Europa League, poi lo scontro diretto contro la Roma, in programma domenica. La squadra di Pioli è chiamata ad invertire la tendenza delle ultime settimane e non può più sbagliare. Il margine di errore, infatti, si fa sempre più sottile. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Milan, Stella Rossa e Roma già decisive | Tutti gli scenari

A preoccupare i tifosi rossoneri sono anche le tendenze delle squadre allenate da Pioli. Nelle sue ultime esperienze sulle panchine di Lazio, Inter e Fiorentina, infatti, ai grandi exploit iniziali l’allenatore ha sempre fatto seguire cali di rendimento e risultati altrettanto preoccupanti, che hanno portato in tutte e tre le occasioni all’esonero. Ovviamente è ancora presto per parlare di un Pioli in bilico, e la stagione del Milan resta da incorniciare, ma la sensazione è che il momento decisivo della stagione è alle porte. In palio c’è un ottavo di finale di Europa League che può portare nuova consapevolezza, e ulteriori introiti nelle casse della società, e soprattutto uno scontro diretto in campionato che potrebbe diventare cruciale in ottica qualificazione alla prossima Champions League. È questo l’obiettivo primario di inizio stagione, quello da non fallire. L’Europa che conta manca ormai da troppo tempo e questo Milan non può più permettersi un ulteriore anno di astinenza.

Anche e soprattutto in ottica rinnovi dei big: il ritorno nella massima competizione europea permetterebbe alla dirigenza di trattare con assoluta serenità i rinnovi di Donnarumma, Calhanoglu e Ibrahimovic, e metterebbe al sicuro anche Stefano Pioli. In caso contrario, invece, tutto ritornerebbe in discussione, l’allenatore in primis. Si preannuncia quindi un mese decisivo anche per il presente e soprattutto il futuro del Milan. A partire da Stella Rossa e Roma. I rossoneri non possono più sbagliare.