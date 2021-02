Trovato il corpo del padre del portiere del Liverpool, Alisson, senza vita vicino a Porto Alegre, grave lutto in casa Reds

Grave lutto in casa Liverpool. Il portiere brasiliano dei Reds Alisson, infatti, ha perso il padre, il 57enne José Agostinho Becker. Il corpo del padre dell’estremo difensore ex Roma è stato trovato senza vita in una diga a Lavras do Sul, una città a 320 km da Porto Alegre.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Juventus, doppio addio clamoroso | Due colpi da top player

Secondo quanto riportato dai media locali, la polizia locale ha accertato che l’uomo è caduta in acqua ed è annegato nella diga che si trova proprio dentro il ranch della famiglia Alisson.

L’allarme era stato lanciato nel pomeriggio di ieri, intorno alle ore 17 in Brasile, e il corpo di José Agostinho Becker è stato ritrovato intorno alle 23, ora locale.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Juventus, rallentamento sul riscatto di Morata | Le ultime: cifre e dettagli

L’uomo era anche il padre di Muriel Becker, portiere del Fluminense, che gli ha dedicato un messaggio di cordoglio nei canali ufficiali del club.