Milan e Roma superano rispettivamente Stella Rossa e Sporting Braga e volano agli ottavi di finale di Europa League

Il Milan non sbaglia il secondo appuntamento con la Stella Rossa di Dejan Stankovic, valevole per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. I rossoneri, scossi dalla batosta per 3-0 nel derby, cercano una reazione da grande squadra e possono contare sul positivo 2-2 dell’andata a Belgrado.

La partita si sblocca dopo appena 9 minuti di gioco con il rigore trasformato da Frank Kessie, ma al 24esimo arriva il pareggio dei serbi che non mollano e segano un gol importante fuori casa. Ad inizio secondo tempo entra in campo Zlatan Ibrahimovic a ristabilire le gerarchie in campo ma non riesce a fare tanto di più che un cartellino giallo. L’espulsione di Gobeljic spegne le speranze della Stella Rossa che non esce mai sconfitto nel doppio confronto con i rossoneri ma non riesce a superare il turno. Il Milan non vince ma guadagna gli ottavi di finale.

Europa League | Roma agli ottavi, vittoria agevole col Braga

La Roma scendeva in campo all’Olimpico con una relativa calma visto il 2-0 dell’andata in Portogallo. Il Braga era costretto a tentare la super rimonta ma ha subito la qualità dei giallorossi che hanno trovato altri tre gol: il primo con Dzeko che segna anche al ritorno, il secondo con Carles Perez poco dopo il rigore sbagliato da Pellegrini. L’autogol di Cristante non cambia il destino del match, chiuso definitivamente da Borja Mayoral. Anche per la Roma di Fonseca viene centrato agevolmente l’obiettivo degli ottavi di finale con la porta di Pau Lopez inviolata in entrambe le gare.

Tabellino marcatori

MILAN-STELLA ROSSA 1-1

9′ Kessie (R); 24′ El Fardou Ben

ROMA-BRAGA 2-1

24′ Dzeko; 75′ Carles Perez: 88′ Cristante (Autogol); 90+1 Borja Mayoral