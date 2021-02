Il Milan sta pensando a Duvan Zapata dell’Atalanta per il post Ibrahimovic, servono soldi e una contropartita

Nel prossimo calciomercato estivo, il Milan sta pensando di farsi un regalo in grande stile: occhi puntati su Duvan Zapata dell’Atalanta, che potrebbe arrivare a Milano a fronte di una contropartita e di soldi per il post Ibrahimovic.

Calciomercato Milan, Zapata nel mirino | Cosa serve per portarlo in rossonero

Al trentesimo, ieri, nella partita contro il Real Madrid al Gewiss Stadium degli ottavi di finale di Champions League, è dovuto uscire per un infortunio muscolare, ma i numeri di Duvan Zapata, attaccante colombiano dell’Atalanta sono comunque impressionanti. Tanto da attirare l’interesse anche del Milan per il post Ibrahimovic.

Per poterlo portare alla corte di Stefano Pioli, allenatore dei rossoneri, la dirigenza del Milan è disposta a tutto, anche a rinunciare ad alcuni suoi giocatori. Il primo sacrificabile della lista è Rede Krunic, il centrocampista centrale bosniaco sarebbe infatti il nome con il quale potersi avvicinare a Zapata. In scadenza nel giugno del 2024, il costo del suo cartellino si aggira intorno ai 10 milioni.

A questo si deve aggiungere anche la rinuncia alla metà dei soldi per l’eventuale vendita di Matteo Pessina, che è parte integrante del contratto siglato tra Milan e Atalanta e che si attesta intorno ai 15 milioni di euro, cifra più cifra meno. Tutto questo, però, potrebbe non servire, e quindi sul piatto anche venti milioni per arrivare al colombiano.

Atalanta, rottura tra Ilicic e Gasperini | Le ultime

Intanto però l’Atalanta potrebbe avere non pochi problemi in attacco. Ieri, Josip Ilicic, entrato per sostituire Muriel, ha giocato poco più di mezz’ora la difficile gara contro i Blancos. Voci di corridoio dicono che tra l’attaccante sloveno e il suo allenatore Gian Piero Gasperini non corre buon sangue ultimamente.

L’ipotesi è quella di dover rinunciare anche a lui nella prossima stagione, ma ciò che più preoccupa è che potrebbe ripetersi quanto già successo con il ‘Papu’ Gomez, che ha lasciato Bergamo, nella finestra invernale del calciomercato, per approdare a Siviglia, proprio a causa del non ottimo rapporto con il suo Gasp.