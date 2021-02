La Juventus continua ad essere sempre protagonista monitorando il fronte calciomercato in entrata e in uscita: doppio addio clamoroso

La Juventus pensa già al futuro. La compagine bianconera, guidata da Andrea Pirlo, vuole centrare la qualificazione al turno successivo di Champions League dopo la sconfitta d’andata contro il Porto. Un obiettivo alla portata di Cristiano Ronaldo e compagni, che stanno risalendo in classifica nel campionato italiano. Lo stesso allenatore bresciano dovrà fare a meno ancora per diverso tempo di Paulo Dybala, che è volato a Barcellona per una visita specialistica al ginocchio che gli continua a dare problemi. E così in estate potrebbe arrivare l’addio del talentuoso giocatore argentino insieme a Cristiano Ronaldo, soprattutto in caso di fallimento in campo europeo.

Calciomercato Juventus, Ronaldo e Dybala via: doppio colpo da urlo

La Juventus starebbe così pensando al rinnovamento totale del reparto offensivo bianconero. Doppio addio clamoroso con Dybala e Ronaldo, destinati verso altri lidi, con una valutazione di 70 milioni per il sudamericano e 50 per il campione portoghese con il club torinese che risparmierà i 31 milioni di ingaggio per quest’ultimo.

L’idea suggestiva arriverebbe così dalla Germania con occhi sempre puntati sulla stella del Borussia Dortmund, l’ariete norvegese Erling Haaland. Quest’ultimo ha una clausola da 75 milioni di euro e così grazie al suo noto procuratore Raiola, potrebbe guadagnare fino a 15 milioni a stagione grazie anche al “Decreta crescita”. L’altro profilo interessante per rinforzare il reparto offensivo è quello di Memphis Depay, che si libererà a parametro zero dal Lione visto il mancato rinnovo contrattuale con il club francese. Sulle sue tracce ci sarebbero anche Barcellona ed United, pronte ad offrirgli un ricco contratto per l’ormai esperto attaccante olandese.

Il lavoro della Juventus sul fronte calciomercato non si ferma e continua ad essere protagonista per eventuali colpi da urlo. Le prossime settimane saranno decisive per arrivare a delle novità succose per quanto riguarda la cessione di Dybala e Cristiano Ronaldo, pronti ad essere sostituire adeguatamente dalla dirigenza torinese.