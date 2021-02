Calciomercato Juventus, rallentamento sul riscatto di Morata | Le ultime: cifre e dettagli

Riscatto Morata: gli infortuni e il recente rendimento dell’attaccante hanno rallentato il riscatto da parte della Juventus. Le ultime

Prima settimana del 2021 priva di impegni infrasettimanali per la Juventus di Pirlo. Archiviata l’agevole vittoria contro il Crotone, la squadra bianconera è tornata in campo per preparare l’ostica trasferta di Verona, contro l’Hellas di Juric, in programma sabato sera alle ore 20.45. L’allenatore dovrà fare ancora a meno di Chiellini, Bonucci e Arthur, e con ogni probabilità anche di Cuadrado e Dybala. In dubbio c’è anche Alvaro Morata, che come comunicato dalla Juve nel report odierno non ha partecipato all’allenamento e prosegue il suo recupero dall’infezione virale. L’attaccante spagnolo è reduce da un periodo piuttosto complicato dal punto di vista fisico e non trova il gol da oltre un mese, addirittura dallo scorso 19 dicembre in campionato. Si è così registrata una frenata anche sul riscatto dall’Atletico Madrid: ecco i motivi e le ultime. Tutte le cifre e i dettagli. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Crotone, ammonizione e squalifica | Salta il Verona

Riscatto Morata, le ultime in casa Juve | Tutte le cifre e i dettagli

Il club bianconero potrà esercitare il riscatto nella prossima sessione estiva di calciomercato versando 45 milioni di euro nelle casse dell’Atletico Madrid, oppure potrà prolungare il prestito di un’ulteriore stagione per altri 10 milioni, con la facoltà di riscattare lo spagnolo tra due estati per 35 milioni. In ogni caso, la cifra da versare ai ‘Colchoneros’ per acquistare Morata a titolo definitivo è di 45 milioni. Il futuro del centravanti sembrava già scritto dopo l’ottimo inizio di stagione, ma gli ultimi mesi hanno rimesso tutto in discussione. Il riscatto, adesso, non è più una certezza e la società vuole attendere ancora per prendere una decisione definitiva se riscattare subito il giocatore o prolungare il prestito. In questo senso, la seconda opzione è al momento la preferita della dirigenza.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, che tegola per Pirlo | Il ginocchio preoccupa

Il riscatto anticipato potrebbe invece arrivare solo attraverso uno sconto da parte dell’Atletico, o l’inserimento di contropartite tecniche – di fatto esuberi – come Douglas Costa o Bernardeschi. Anche il futuro di Morata, insomma, è ancora da scrivere. Vi terremo aggiornati.