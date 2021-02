Ai margini del progetto dell’Atletico Madrid, a Joao Felix serve una squadra per rilanciarsi, Juventus prima della fila, ma servono cessioni

Non è funzionale al gioco di Diego Pablo Simeone, Joao Felix, secondo i media spagnoli. Abituato a dribblare, a correre a campo aperto, la seconda punta portoghese è costretto dal modulo dell’allenatore dell’Atletico Madrid a difendere, lasciando in secondo piano il suo modo di giocare. E di stupire. Per questo motivo, i ‘Colchoneros’ potrebbero lasciarlo partire nella prossima finestra di calciomercato: la Juventus è già alla porta.

Calciomercato Juventus, Joao Felix è il sogno | Ma servono cessioni importanti

Ventun anni compiuti a novembre, numeri da stella del calcio prima dell’arrivo alla corte di Diego Pablo Simeone, all’Atletico Madrid, Joao Felix, il terzo acquisto portoghese più oneroso di sempre – davanti ha giusto Cristiano Ronaldo, uno dei più forti giocatori al mondo, e di sempre -, potrebbe lasciare la capitale spagnola in estate e trasferirsi altrove. Serve però un investimento importante per strapparlo alla concorrenza, ma la Juventus ci sta pensando.

Costato 120 milioni, più bonus, soltanto a luglio del 2019, la seconda punta dei Colchoneros potrebbe fare bene ovunque, e anche con l’allenatore argentino non fa male, ma il suo gioco, fatto di dribbling e corsa a campo aperto, è completamente snaturato dal modulo adottato dall’ex Lazio e Inter. Questa rappresenta una delle ragioni per cui Joao Felix potrebbe preparare le valigie e andare a regalare giocate da un’altra parte.

A Torino, sponda Juventus, dicevamo. La dirigenza bianconera, infatti, ha messo gli occhi addosso al classe ’99, ma per poterlo portare alla Continassa servono soldi. L’Atletico Madrid, infatti, chiede 70-80 milioni più bonus per la seconda punta. Anche considerando l’ottimo rapporto tra i due club, il prezzo difficilmente potrebbe scendere più di così.

La soluzione più probabile per arrivare al top player potrebbe essere quella di passare per qualche cessione, anche ‘illustre’. Leggi: Paulo Dybala. L’argentino ha un contratto in scadenza con la Juventus nel 2022, e il rinnovo stenta ad arrivare. Valutato sui 70 milioni, potrebbe essere l’agnello sacrificale perfetto per arrivare a Joao Felix.