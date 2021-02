La Juventus ha messo gli occhi da tempo su Isco, in uscita dal Real Madrid: ecco qual è la carta per arrivare allo spagnolo

Ieri l’Atalanta ha giocato un ottavo di finale storico contro il Real Madrid al Gewiss Stadium. Una sfida condizionata dall’espulsione di Freuler, con la squadra di Gasperini che ha subito il gol decisivo a pochi minuti dalla fine da Mendy. La stagione dei bergamaschi resta comunque molto positiva, a prescindere da come finirà la sfida di ritorno. Nello specifico, Cristian Romero si sta affermando come uno dei migliori difensori centrale della Serie A.

Romero è approdato all’Atalanta dalla Juventus in prestito biennale, fissato a 2 milioni e riscatto a 16, più altri 2 milioni di eventuali bonus. Visto il rendimento dell’argentino, con 3 gol in 25 presenze e tante ottime prestazione, probabilmente si lavorerà per il riscatto.

LEGGI ANCHE >>> Milan, attacco in diretta al big | “Non è adatto!”

LEGGI ANCHE >>> Inter, cinque positivi al Coronavirus | Comunicato UFFICIALE

Juventus, il Real Madrid su Romero: lo scenario con Isco

Secondo quanto riferito da ‘Don Diario‘, il Real Madrid è molto interessato a Cristian Romero. Le Merengues devono rinforzare la difesa e l’argentino sembra essere il profilo giusto, con la benedizione di Zidane. Tuttavia, il suo cartellino appartiene ancora alla Juventus e quindi è un’operazione un po’ complicata da portare avanti. Anche perché il club bianconero potrebbe approfittarne per imbastire uno scambio. Per convincere l’Atalanta a non riscattare Romero, infatti, Paratici potrebbe proporre Rugani.

La Juve, con Romero tra le sue fila, avrebbe un’ottima ‘pedina’ per prelevare un calciatore del Real Madrid, seguito da tempo. Si tratta di Isco, trequartista di cui Zinedine Zidane vorrebbe privarsi. La suggestione dei bianconeri sarebbe quella di proporre uno scambio alla pari Romero-Isco, dal valore di circa 20-25 milioni di euro.