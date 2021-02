L’agente di Cristiano Ronaldo e Mourinho è pronto per piazzare un doppio ritorno: i portoghesi riproposti al Real Madrid, occasione Juventus

José Mourinho traballa sulla panchina del Tottenham, Cristiano Ronaldo non è convinto al 100%, secondo le ultime indiscrezioni, di voler rimanere alla Juventus anche i prossimi anni. E allora, perché non provare con un ritorno, nel prossimo calciomercato estivo, dei due portoghesi al Real Madrid? La suggestione arriva direttamente dall’agente dei due e potrebbe concretizzarsi davvero.

Calciomercato Real, doppio ritorno | Mendes ci prova con Ronaldo e Mourinho

L’addio di José Mourinho a Londra quest’estate è quasi certo. Non un addio concordato, ma un vero e proprio esonero. Lo Special One, quindi, potrebbe ritrovarsi già da luglio senza una squadra da allenare. Ma niente paura, arriva subito il suo agente Mendes in soccorso.

La destinazione che il procuratore potrebbe proporre al portoghese è il Real Madrid, in cui Mourinho potrebbe tornare ancora – la prima volta fu dopo il triplete vinto a Milano con l’Inter di Moratti -. Infatti, anche la panchina di Zinedine Zidane, che ieri ha portato a casa la vittoria in extremis negli ottavi di finale di Champions League contro l’Atalanta a Bergamo, non è salda per niente. Per questo l’obiettivo di Mendes sembra essere molto concreto.

L’agente, però, non ha in mente solo questo, anzi. E al Real Madrid vorrebbe riportare anche il suo miglior giocatore, sempre portoghese. Sì, stiamo parlando proprio di Cristiano Ronaldo. Il cinque volte Pallone d’oro non ha ancora deciso che fare del suo futuro, il contratto con la Juventus è in scadenza nel giugno del 2022, e lui ancora non sa se vuole prolungarlo o meno. Al momento, secondo le ultime indiscrezioni, il campione è più propenso verso il no.

Per lui, quindi, potrebbe aprirsi una sfida senza precedenti nel calciomercato estivo. Con Il Real Madrid, pentito di averlo lasciato andare a Torino, pronto a fare carte false per riaverlo in Spagna. Il costo del suo cartellino vale 50-60 milioni di euro. Una plusvalenza per la Juventus, considerato l’ingaggio del portoghese, ma a livelli di gioco una vera e proprio perdita.