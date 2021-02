Calciomercato Juventus, sondaggio per Cavani | Tripla pista in attacco

La Juventus potrebbe rinforzare in maniera considerevole il suo attacco nel prossimo calciomercato. Il club bianconero va a caccia del bomber: triplice pista

La Juventus potrebbe intervenire in diverse parti della sua rosa per tentare di completare e integrare il parco giocatori a disposizione di Andrea Pirlo. Nelle ultime settimane, si è parlato molto dell’attacco dei bianconeri. I problemi di lungo corso capitati a Paulo Dybala e i recenti di Alvaro Morata pongono l’accento su quale potrebbe essere il futuro dell’attacco della Vecchia Signora.

Già nel mese di gennaio, sono state diverse le punte sondate dal club bianconero, a caccia del profilo giusto per completare l’attacco. Da Scamacca a Giroud: alla fine Paratici non è riuscito a centrare il colpo tanto atteso. In estate, però, potrebbe arrivare un nome di livello, in modo da riuscire ad aumentare ulteriormente le opzioni a disposizione di Andrea Pirlo. Proprio per questo, già da ora stanno circolando un gran numero di nomi che potrebbero fare particolarmente comodo ai bianconeri.

Calciomercato Juventus, sondaggi dei bianconeri in attacco: c’è anche Cavani

Sul futuro dell’attacco bianconero, si è espresso il giornalista Luca Momblano. Ai microfoni di ‘Juventibus’, ha fatto il punto sugli importanti nomi che la Vecchia Signora sta monitorando con grande attenzione per il suo reparto offensivo. Attenzione, infatti, a Memphis Depay e Sergio Aguero, già accostati a più riprese ai bianconeri.

Momblano, però, accosta anche un altro profilo decisamente forte ai torinesi: stiamo parlando di Edinson Cavani. Ecco le sue dichiarazioni a ‘Juventibus’: “Aguero, Depay e Cavani: per tutti e tre è verificato e certificato il contatto diretto della Juventus, a mo di sondaggio per l’estate del 2021. La notizia risale a metà gennaio. Depay è più pensato come un dopo Dybala, la più recente riguarda Cavani. Gli è stato chiesto cosa vuole fare con il Manchester United. La Juventus avendo tre riscatti per Mckennie, Chiesa e Morata, ha già esaurito le spese per un top player“. L’attaccante potrebbe, dunque, tornare in Italia dopo i tanti anni da protagonista vissuti al Palermo, prima dell’approdo al PSG e al Manchester United. In questa stagione con i Red Devils ha giocato 17 partite, mettendo a segno 6 gol e 2 assist.