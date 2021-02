Il calciomercato dell’Inter per la prossima stagione potrebbe vedere diverse cessioni: tre addii certi in estate

Inter pronta a continuare la propria volata verso lo scudetto. La vittoria nel derby contro il Milan per 0-3 dà sicuramente molto morale e consapevolezza per l’obiettivo finale. Nel frattempo la squadra non avendo impegni ravvicinati per via dell’uscita dalle coppe europee e dalla Coppa Italia, può iniziare a concentrarsi anche sul calciomercato per la prossima stagione.

Dunque l’Inter sarebbe direzionato verso l’addio di tre calciatori nella finestra estiva del calciomercato. Un addio per reparto che aiuterà il club nerazzurro ad ammortizzare il monte ingaggi e magari incassare qualcosa da reinvestire.

Calciomercato Inter, tre giocatori con le valigie: addio deciso in estate

Il calciomercato estivo come sempre riserverà diverse sorprese. A non sorprendere però molto probabilmente saranno gli addii in casa Inter. Infatti i nerazzurri avrebbero già programmato tre partenze per la prossima stagione. Il primo sarebbe Daniele Padelli, che è all’Inter da quattro anni, ed ha totalizzato solamente quattro presenze. L’estremo difensore classe 1985 vedrà scadere il proprio contratto a giugno, e le possibilità di rinnovo sono davvero minime. Così l’ex Torino dirà addio ai nerazzurri a parametro zero.

Il secondo nome invece sarà quello di Ashley Young, anche lui in scadenza di contratto con l’Inter a fine stagione. Le prestazioni dell’inglese quest’anno non hanno convinto a pieno ed ha totalizzato fino ad oggi 25 presenze, mettendo a segno solamente due assist. Dunque una mancata riconferma che vedrà l’addio dell’ex Manchester United sempre a parametro zero. Infine c’è Alexis Sanchez, l’unico dei tre a non essere in scadenza di contratto. L’attaccante cileno infatti ha il contratto fino al 2023 con i nerazzurri, ma comunque il suo ruolo continua ad essere marginale nella rosa di Antonio Conte. In questa stagione ha collezionato 24 presenze, mettendo a segno 2 gol e 6 assist. L’addio di Sanchez potrebbe essere dunque l’unico dei tre a portare soldi in cassa da poter investire in estate.