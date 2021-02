Calciomercato Inter e Milan, contatti per Veretout | Il punto sul rinnovo

Inter e Milan potrebbero presto andare all’assalto sul calciomercato di un profilo decisamente importante nell’attuale Serie A. Ecco le ultime novità

Uno dei profili che sta trascinando la Roma in questa stagione è sicuramente Jordan Veretout. Il centrocampista sta mostrando tutte le sue qualità, mettendo in evidenza le sue doti in mezzo al campo e non solo da rigorista. Il francese si sta dimostrando, infatti, in grande crescita. Pare aver limato i suoi difetti e trovato grande continuità sia nell’impostazione dell’azione che negli inserimenti da dietro, particolarmente complicati da chiudere per le difese avversarie.

Un perno assoluto della Roma di Paulo Fonseca per il presente e per il futuro, calciomercato permettendo. La trattativa per il rinnovo di contratto, infatti, fatica a decollare e non c’è ancora l’accordo economico tra il club giallorosso e il calciatore. Inoltre, il francese ha chiesto addirittura 5 milioni di euro per firmare il prolungamento. L’attuale contratto del centrocampista ex Fiorentina scade nel giugno del 2024, ma sul mercato potrebbero presto delinearsi nuovi scenari. Attenzione in particolare a nuove piste che potrebbero surriscaldarsi in Serie A.

Calciomercato, Inter e Milan piombano su Veretout: gli ultimi scenari

Il futuro di Veretout continua, dunque, a tenere banco sui tavoli del club capitolino. La Roma vuole assolutamente trattenerlo, ma le piste sul mercato potrebbero anche portarlo lontano da Trigoria. Di certo, gli interessamenti non mancano. Attenzione, a Inter e Milan che potrebbero andare all’assalto del calciatore in modo da rinforzare in maniera importante il loro centrocampo con un profilo di assoluta qualità.

Da non sottovalutare, però, anche il Napoli. I partenopei sono stati ad un passo dal francese diverse stagioni fa quando militava ancora nella Fiorentina. Ora potrebbero tornare alla carica in modo da garantirsi un calciatore duttile e di assoluto livello a centrocampo. L’agente del calciatore avrebbe già avuto, inoltre, contatti con le tre big italiane. Vedremo se la pista che potrebbe portare Veretout lontano dalla Roma si surriscalderà o arriverà l’accordo per il rinnovo di contratto: per ora, i giallorossi si godono il centrocampista, autore di una super stagione.