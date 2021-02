L’Inter sta vivendo un grande momento grazie ai suoi due protagonisti in attacco: ora si teme l’assalto a Lukaku in estate

È una stagione importante quella che sta vivendo l’Inter, che sfera di avere un finale ancor più scoppiettante. I nerazzurri hanno fallito diversi obiettivi ma sono più in corsa che mai per la conquista dello scudetto. Ora infatti la compagine allenata da Antonio Conte occupa la prima posizione in classifica e ha ben quattro punti di vantaggio rispetto al Milan che insegue e otto rispetto alla Juventus, anche se i bianconeri hanno disputato una gara in meno fino a questo momento.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, doppio addio clamoroso | Due colpi da top player

In Champions League e in Coppa Italia sono già arrivate due beffe con le eliminazioni rispettivamente ai gironi e in semifinale contro la Juventus. Lo scudetto però potrebbe riscattare del tutto queste due beffe e rendere storica l’annata dei nerazzurri, visto che un trofeo manca da ormai dieci anni e c’è tanta voglia di tornare sul tetto d’Italia. Le recenti prestazioni dell’intera squadra danno sicuramente fiducia ma c’è bisogno di continuare così per mantenere o alzare lo svantaggio.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, rallentamento sul riscatto di Morata | Le ultime: cifre e dettagli

Calciomercato Inter, Lukaku in bilico: sulle sue tracce può spuntare il Bayern Monaco

La società si gode il momento e intanto pensa anche al futuro, visto che si vuole continuare su questa strada per crescere in maniera continua e alzare costantemente il proprio livello. Le ottime prestazioni di Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, però, potrebbero anche attirare le attenzioni delle big d’Europa che potrebbero puntare su due elementi di massima affidabilità.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, Maldini pronto a tutto | Duello con la Roma

In particolare ora bisogna tenere d’occhio la situazione in casa Bayern Monaco, in quanto secondo la testata giornalistica ‘Don Balon’ potrebbe esserci anche l’addio di Robert Lewandowski. Dal portale iberico, infatti, fanno sapere che il polacco potrebbe trasferirsi in MLS o in un campionato più tranquillo, portando i Bavaresi a restare scoperti nel reparto d’attacco. A questo punto non sarebbe da escludere un assalto a Lukaku, visto che Rumenigge ha esaltato il belga nei giorni scorsi dicendo che è un attaccante da Bayern Monaco.

Lukaku è sicuramente considerato incedibile dalla società nerazzurra ma se dovessero arrivare offerte superiori ai 90-100 milioni la situazione potrebbe cambiare. Il club tedesco potrebbe offrire circa 80 milioni più una contropartita.