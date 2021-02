L’Inter è tornata ad essere protagonista anche sul fronte calciomercato: fissato il prezzo per il possibile addio in estate

L’Inter vuole tornare a regalare una gioia importante ai tifosi nerazzurri. Lo Scudetto resta l’obiettivo numero uno per la compagine milanese. Dopo un lungo percorso la compagine, guidata da Antonio Conte, è attualmente al primo posto in classifica vincendo contro Lazio e Milan nelle ultime due uscite stagionali. Inoltre, sul fronte calciomercato la dirigenza è sempre molto attiva anche per quanto riguarda possibili cessioni con giovani calciatori, di sua proprietà, che si stanno mettendo in luce nel calcio che conta.

Calciomercato Inter, il Bayern Monaco ancora sulle tracce di Agoume

Come svelato dal portale spagnolo “Todofichajes” il Bayern Monaco continua a monitorare le prestazioni del centrocampista francese classe 2002, Lucien Agoume, di proprietà dell’Inter ed attualmente in forza allo Spezia, alla sua prima vera esperienza da professionista dopo il debutto in maglia nerazzurra nella scorsa stagione.

Antonio Conte è sempre stato entusiasmato dalle sue qualità e non sarà facile pensare ad una cessione. L’Inter avrebbe fissato il pezzo a circa 15 milioni di euro per un suo possibile addio in vista della prossima stagione. Finora il giovane e valoroso centrocampista francese ha collezionato ben nove presenze in Serie A diventando anche titolare per Vincenzo Italiano. Un giocatore che abbina qualità a quantità visto che è dotato di un’ottima struttura fisica associata ad un buono dinamismo nella zona centrale di campo.

L’Inter potrebbe così pensare alla sua cessione in vista della prossima stagione: il Bayern Monaco continua a lavorare in quest’ottica monitorando ancora le sue prestazioni con la maglia dello Spezia. La società nerazzurra ha fissato il prezzo: con 15 milioni di euro il giovane giocatore francese potrebbe dire addio per un’esperienza entusiasmante per quanto riguarda il prosieguo della sua luminosa carriera da professionista.