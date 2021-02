Rino Gattuso non riesce a portare avanti il Napoli in Europa League: indizi sul suo futuro

Il Napoli saluta l’Europa League appena ai sedicesimi di finale. Di fronte c’era un avversario tosto, il Granada, ma non impossibile da superare. Gli spagnoli hanno portato la qualificazione dalla loro parte vincendo all’andata per 2-0. Il Napoli era chiamato alla grande rimonta dopo la brutta batosta anche in campionato per 4-2 con l’Atalanta.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, il top club perde il big | Assalto a Lukaku

La risposta in parte c’è stata perché comunque è arrivata la vittoria, ma solo per 2-1, un risultato che non è bastato agli uomini di Gattuso per superare il turno. Un altro macigno sulla stagione del Napoli e del tecnico calabrese che era già notevolmente in discussione prima di questa partita e dopo oggi potrebbe esserlo ancora di più.

Il Napoli fuori dall’Europa League, il futuro di Gattuso

Dalle notizie che filtrano da calciomercato.it, Rino Gattuso non è a rischio esonero e la sua panchina continua a non essere fino in fondo in discussione. Certamente l’eliminazione da una competizione così importante pesa, soprattutto perché è arrivata ai sedicesimi di finale, ma attualmente la società ripone ancora fiducia nell’ex centrocampista del Milan.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Napoli, esonero Gattuso: c’è l’indizio | Ultima chiamata

LEGGI ANCHE>>>Europa League | Napoli-Granada 2-1: la vittoria non basta a centrare il passaggio del turno

La prossima stagione certamente cambierà il vento a Napoli e a Castelvolturno e difficilmente Gattuso sarà ancora alla guida degli azzurri ma sembra che fino al termine della stagione la sua posizione possa ritenersi salda.