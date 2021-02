Nuova tegola per Andrea Pirlo: la Juventus preoccupata per le condizioni del ginocchio del top player che vola a Barcellona per il controllo

La Juventus questa settimana potrà rifiatare un po’ di più, visto che non ci sono impegni in Europa per i bianconeri. Il prossimo match sarà a Verona contro l’Hellas, ma Andrea Pirlo è in piena emergenza per quanto riguarda la corsia destra difensiva, visto che Cuadrado è infortunato e Danilo squalificato.

Probabilmente il tecnico della Juventus potrebbe ricorrere all’utilizzo di Alessio Di Pardo, giovane terzino destro classe 1999. Nel frattempo però le brutte notizie arrivano a Paulo Dybala, che continua ad avere problemi al ginocchio dopo l’infortunio dello scorso 11 gennaio. Nuova tegola per Pirlo.

Juventus, ancora problemi al ginocchio per Dybala: si vola da Cugat

Continuano a preoccupare le condizioni di Paulo Dybala nella Juventus. La ‘Joya’ argentina lo scorso 10 gennaio in occasione del match contro il Sassuolo ha subito un infortunio che sembrerebbe non essere ancora risolto. Infatti l’argentino continua ad avere dolori al ginocchio dopo circa 40 giorni dall’infortunio, e così si è deciso di volare a Barcellona dal professor Cugat per una visita specialistica.

I tempi di recupero dunque per l’argentino potrebbe allungarsi ulteriormente, dopo un mese e mezzo senza giocare. Questo è il secondo infortunio per Dybala dall’inizio della stagione, e fino ad ora ha collezionato 16 presenze, segnando 3 gol ed fornendo un assist. Sicuramente numeri troppo piccoli rispetto alle qualità dell’attaccante argentino, che continua ad essere un top player. Dunque Andrea Pirlo dovrà ancora fare a meno della propria ‘Joya’, in attesa di capire anche quale sarà il suo futuro nella Juventus, visto che al momento la sua permanenza in bianconero non sarebbe scontata.