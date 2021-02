Juventus, brutte notizie per Andrea Pirlo: Alvaro Morata non si è allenato quest’oggi con il gruppo, lo spagnolo è in rischio per la trasferta di Verona

Brutte notizie per Andrea Pirlo in vista della difficile ed insidiosa trasferta di Verona: contro la formazione di Ivan Juric, il tecnico bianconero dovrà già fare a meno del diffidato Danilo e dei tanti infortunati che affollano il recovery-center della Continassa, al quale si aggiunge adesso anche il nome di Alvaro Morata. Lo spagnolo, infatti, non ha preso parte all’allenamento di oggi, per continuare nella propria convalescenza, in seguito ad un’infezione virale che lo ha tenuto fermo nelle ultime ore. A comunicarlo è proprio la Juventus, in occasione del canonico report dell’allenamento.

Juventus, si ferma Morata: il report dei bianconeri

