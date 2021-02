E’ tornato decisivo Cristiano Ronaldo in occasione della sfida di Serie A contro il Crotone di Giovanni Stroppa. Il bomber portoghese, autore di una doppietta, ha brillato nel ruolo di centravanti, posizione che non sarebbe però la sua preferita. Inoltre, continuano i problemi sui calci di punizione: serve un nuovo specialista



La Juventus è ripartita grazie a Cristiano Ronaldo. La sconfitta del Do Dragao contro il Porto non si è fatta sentire per i bianconeri guidati da Andrea Pirlo che, con una doppietta del fenomeno portoghese ed una rete di Weston McKennie, hanno ritrovato i tre punti in campionato avvicinandosi di nuovo al treno di testa occupato dal Milan di Stefano Pioli e dall’Inter di Antonio Conte.

Cristiano Ronaldo, viste le molte assenze e la condizione non eccellente di Morata, ha agito da centravanti mettendo a segno due reti da numero 9 puro che, anche in ottica futura, aprono le riflessioni sul suo raggio di azione. Il campione lusitano non gradirebbe particolarmente un ruolo più centrale, ma la prestazione di ieri direbbe assolutamente il contrario: doppietta di testa con due stacchi da vero e proprio centravanti di razza.

Juventus, non solo il ruolo | Dilemma punizioni

Oltre alla posizione di ala, particolarmente gradita da Cristiano Ronaldo, un’altra componente sta decisamente a cuore al giocatore portoghese: la battuta delle punizioni dal limite dell’area. Ronaldo, da quando è arrivato in Serie A, ha battuto molti tiri da fermo con scarso successo, andando a segno soltanto in occasione del derby di ritorno contro il Torino della scorsa stagione. Dati che non fanno ben sperare e che, considerando anche le lacune a centrocampo, aprono alla possibilità per la Juventus di cercare uno specialista dei calci da fermo in mediana.

Attenzione al ritorno in auge del nome di Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo, ex Milan. Il giovane con un passato in rossonero è un pallino di Paratici e, soprattutto in questa stagione, ha dimostrato una grande propensione per la battuta dei calci piazzati.