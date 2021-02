Miralem Pjanic non convince il Barcellona che si fionda sul centrocampista italiano della Roma

Il Barcellona sta mostrando gravi lacune soprattutto a centrocampo. L’innesto di Miralem Pjanic non ha portato i frutti sperati e il club già rimpiange Arthur Melo. Il centrocampista brasiliano, trasferitosi alla Juventus in estate nell’affare con il bosniaco, era considerato dai tifosi l’erede di Xavi Hernandez, quanto meno per caratteristiche, e al Barça aveva dimostrato di essere un palleggiatore di grande livello. A 24 anni ha già vinto un campionato con i blaugrana e anche una Coppa America col Brasile e le sue qualità sono venute fuori anche in Italia.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, big a centrocampo | Arriva dalla Serie A

Certamente non è stato facile per lui adattarsi ad un nuovo campionato e ad un calcio molto differente da quello spagnolo. Ci ha messo un pò a meccanizzare le idee tattiche di Andrea Pirlo, ma adesso sembra essersi calato molto bene nella parte e rappresenta uno dei pezzi forti del centrocampo bianconero. Il suo sostituto, Pjanic, non ha convinto Ronald Koeman che non lo considera essenziale e il presidente Josep Maria Bartomeu per questa ragione sta cercando un nuovo interprete.

Calciomercato Roma, il Barcellona si fionda su Pellegrini

Uno dei candidati per il centrocampo del Barcellona è un gioiello del calcio italiano: si tratta di Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma a soli 24 anni dopo le incomprensioni tra Fonseca e Dzeko che ha perso la fascia. Il centrocampista giallorosso si è preso in mano la squadra e lo dimostra la grande stagione che sta disputando: 4 gol e 5 assist. In Italia sono diversi i club che lo stanno monitorando, in particolare Inter e Juventus che, però, potrebbero cedere al sorpasso del club catalano.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, Benzema liberato dall’Inter | Lo scenario

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato, addio al Barcellona | Big italiane all’assalto

Come riportato da ‘Don Balon’ il Barcellona avrebbe puntato Lorenzo Pellegrini e sarebbe disposto a pagare la clausola rescissoria di 30 milioni per regalare a Koeman il centrocampista ideale. L’ex Sassuolo vorrebbe continuare a giocare con la maglia della sua città ma i corteggiamenti di una squadra come il Barcellona potrebbero mettere a dura prova la sua fedeltà alla maglia giallorossa.