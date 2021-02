Per Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, si mette male. L’esonero è vicino secondo i bookmakers: giorni decisivi

Non è la stagione che si aspettava di portare avanti Gennaro Gattuso. Il suo Napoli è sprofondato in una crisi di identità e di gioco mai vista negli ultimi anni, con 8 sconfitte in campionato dopo 22 match disputati. Le ultime due sconfitte contro Granada (2-0 a favore degli spagnoli) in Europa League e Atalanta a Bergamo in campionato hanno creato malumori e rabbia e, come del resto da settimane, si parla di un possibile addio del tecnico ex Milan. Le quote di un possibile esonero per ‘Ringhio’ sono ora notevolmente calate, scendendo sotto il 2 (1,85).

Esonero Gattuso, si alza la probabilità: la situazione

Ecco, dunque, che il margine di errore per Gattuso si riduce al minimo: contro ancora Granada (il ritorno al San Paolo) e Benevento sarà vietato sbagliare. I prossimi due appuntamenti in programma per il Napoli, per farla breve, potrebbero essere decisivi per le sorti dell’allenatore. Intanto continuano ad essere accostati nomi alla panchina degli azzurri: oltre a Maurizio Sarri, ecco l’ipotesi che conduce all’ex Roma Rudi Garcia.

Con gli spagnoli in Europa League servirà un mezzo miracolo al Napoli per centrare la qualificazione, ma già vincere il match potrebbe dare nuovo vigore al club che, nelle ultime uscite, è parso spento. Anche contro il Benevento la parola d’ordine resta la stessa: vincere.