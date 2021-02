Il calciomercato estivo potrebbe vedere infiammarsi la sfida tra Milan e Roma: Maldini è pronto a tutto per il colpaccio

Il Milan cerca di ritrovare la propria forma migliore dopo una serie di risultati poco redditizi, iniziati dalla sconfitta contro lo Spezia. Da lì i rossoneri hanno pareggiato nell’andata dei sedicesimi di Europa League contro lo Stella Rossa ed hanno poi perso malamente il derby contro l’Inter per 0-3. La partita di domani contro la squadra serba potrebbe essere fondamentale per ritrovare la vittoria ed alzare il morale.

Nel frattempo si lavora già alla prossima stagione, con Paolo Maldini pronto a puntare tutto su un calciatore brasiliano, che interessa anche alla Roma da tempo. Si accende la sfida per il talento dal Portogallo con il club capitolino, per un colpaccio a parametro zero.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, colpo ‘galactico’ in attacco | Retroscena sull’ingaggio!

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, occhi sul difensore | Scambio in Serie A

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato, ci prova l’Inter | Sfida al Milan per il bomber

Calciomercato Milan, tutto su Otavio: c’è anche la Roma

Il calciomercato per la prossima stagione sarà certamente infuocato. Ad infiammarlo saranno i tanti calciatori che a fine stagione potrebbero arrivare a lasciare il proprio club a parametro zero, vista la scadenza del contratto. Uno di questi sarà Otavio, trequartista del Porto classe 1995, sul quale da tempo ci sarebbe anche il forte interesse del Milan e non solo.

Secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Fichajes.com’, Paolo Maldini sarebbe pronto a tutto per assicurarsi il talento brasiliano. In questa stagione il calciatore ha collezionato 24 presenze, mettendo a segno 4 gol e 8 assist. Un ottimo talento cresciuto nelle giovanili dell’Internacional in Brasile, che potrebbe portare alla squadra di Stefano Pioli estro ed inventiva. Sulle sue tracce c’è la forte concorrenza della Roma, ma non solo. Inoltre questa si espande anche in Europa, dove in particolare sembrerebbe essere il Siviglia ad aver messo gli occhi su Otavio. Maldini però è pronto a scommettere tutto sul talento brasiliano per riuscire a mettere a segno il colpaccio a parametro zero.