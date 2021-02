Calciomercato Milan, colpo ‘galactico’ in attacco | Retroscena sull’ingaggio!

Il Milan continua a lavorare in vista della prossima finestra estiva di calciomercato. Torna di moda per i rossoneri il nome di Mariano Diaz, attaccante del Real Madrid di Zinedine Zidane, accostato la scorsa estate anche alla Roma di Paulo Fonseca: le ultime sul giocatore delle Merengues

Il Milan di Stefano Pioli deve ripartire dopo la cocente sconfitta nel derby di Serie A contro l’Inter di Antonio Conte. I rossoneri, reduci dal ko in casa dello Spezia, non sono riusciti a sfondare la difesa nerazzurra con Mario Mandzukic, vice di Zlatan Ibrahimovic, che non è stato neanche schierato in campo dall’ex tecnico di Bologna e Lazio.

Il giocatore croato ex Juventus è arrivato ormai da qualche settimana a Milanello, ma il suo apporto, soprattutto in zona gol non si è finora sentito. L’eventualità di un addio al termine del campionato è più che quotata con il Milan che dovrà tornare sul calciomercato per affidare a Pioli un attaccante che possa dare garanzie e, magari, più imprevedibilità alla manovra del Diavolo, al momento al secondo posto in campionato proprio alle spalle dell’Inter.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, tutti pazzi per Haaland | Richiesta monstre

LEGGI ANCHE >>> Inter, crisi societaria | Servono subito 200 milioni

Calciomercato Milan, ritorna il nome di Mariano Diaz | Retroscena sull’ingaggio

In entrata dunque, torna per il Milan il nome di Mariano Diaz, attaccante del Real Madrid di Zinedine Zidane. Il giocatore ex Olympique Lione non è riuscito ad incidere con la maglia delle Merengues ed è da tempo nella lista dei cedibili della società di Florentino Perez. Il suo contratto è in scadenza nel 2023 ed ha una valutazione di circa 10 milioni di euro, ma il vero nodo è quello legato all’ingaggio, decisamente alto.

Il retroscena su Mariano Diaz è infatti legato alla volontà del giocatore di non fare passi indietro sull’ingaggio finora percepito al Real Madrid pari a ben 4,5 milioni di euro, una cifra molto onerosa soprattutto per il ruolo che andrebbe a ricoprire nella rosa del Milan. In questa stagione, Diaz ha collezionato 9 gettoni nella Liga spagnola mettendo a segno una rete.