La Juventus vuole rinforzare il proprio centrocampo e cerca il colpaccio direttamente dalla Serie A: nuova occasione dopo la Champions

Sono passati ormai più di cinque mesi dall’inizio della nuova stagione e la Juventus non sembra aver trovato ancora la giusta quadratura. I bianconeri hanno effettuato una sorta di rivoluzione nella scorsa estate e fin qui non hanno raggiunto i frutti sperati. L’obiettivo è chiaramente quello di ben figurare in ogni competizione e dopo la vittoria della Supercoppa Italiana, ma negli altri tornei la situazione è tutt’altro che semplice.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, il big saluta subito | Assalto Real Madrid e Barcellona

I bianconeri infatti hanno collezionato diversi passi falsi in Serie A e ora si ritrovano ben otto punti dietro rispetto all’Inter che occupa la prima posizione in classifica. La compagine allenata da Andrea Pirlo però ha ancora una gara in meno rispetto ai nerazzurri e per questo lo svantaggio potrebbe presto ridursi. Anche in Champions League c’è bisogno di una rimonta, visto che settimana scorsa è arrivato il ko nella gara di andata contro il Porto per 2-1 e bisogna ribaltare il risultato all’Allianz Stadium.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, addio al Barcellona | Big italiane all’assalto

Calciomercato Juventus, rispunta l’idea Milinkovic-Savic: il serbo potrebbe decidere di lasciare la Lazio

La squadra ha tutte le carte in regola per ribaltare la situazione attuale in stagione ma bisogna vivere tre mesi intensi, intanto la società non smette di lavorare sul calciomercato per rinforzare la rosa in futuro. Il reparto da rinforzare principalmente è sicuramente quello del centrocampo e un obiettivo è Milinkovic-Savic della Lazio, che dopo la sconfitta pesante di ieri potrebbe pensare di effettuare un salto in una big.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Ronaldo in bilico | Ecco i motivi per l’addio

Il serbo ha dimostrato di essere sicuramente all’altezza delle grandi squadre e per questo motivo potrebbe decidere di salutare e ambire ai trofei più importanti. La Juventus potrebbe tentare l’assalto ma prima c’è bisogno di cedere qualcuno, anche se il prezzo di Milinkovic può sicuramente scendere a causa del coronavirus. I bianconeri infatti hanno diversi esuberi che potrebbero creare un tesoretto importante per convincere Lotito alla cessione: il patron biancazzurro potrebbe aprire sui 50-60 milioni di euro.

Il centrocampo è il reparto che fa più fatica e da ormai diversi anni mancano giocatori con le qualità di Milinkovic: il suo acquisto potrebbe essere sicuramente determinante per cercare il salto di qualità.