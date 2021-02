Il Barcellona si prepara a cedere i big e la Serie A ne approfitta: Juventus, Inter e Milan pensano all’affare dalla big

È una stagione davvero complicata quella che sta vivendo il Barcellona, che sta collezionando passi falsi in ogni competizione e rischia di chiudere l’annata senza titoli. La compagine ‘Blaugrana’ sembra essere ormai fuori dalla lotta per la conquista della Liga, visto che l’Atletico Madrid ha un vantaggio di ben otto punti e mancano quindici giornate alla fine del campionato.

In Champions League invece sembrerebbe già compromessa la qualificazione ai quarti di finale. Il Barcellona infatti è uscito sconfitto tra le proprie mura perdendo per ben 1-4 contro il Paris Saint Germain, un risultato quasi impossibile da ribaltare nella sfida di ritorno. Come ultima competizione poi resta la Coppa del Rey, ma anche qui i risultati non sono positivi. Nell’andata della semifinale disputata sul campo di Siviglia, infatti, Messi e compagni sono usciti sconfitti per 2-0 e anche qui dovranno provare a rimontare al ritorno.

Calciomercato, Coutinho verso l’addio: su di lui ci sono Juventus, Inter e Milan

Mentre la compagine catalana pensa al campo per provare a rialzarsi, la società studia nuove mosse per il futuro e prepara già dei possibili addii. Secondo ‘BarcaUniversal.com’, potrebbe partire presto anche Philippe Coutinho, che è arrivato per ben 145 milioni dal Liverpool ma non è mai riuscito a brillare e fin qui ha deluso le attese. Il brasiliano dunque sembra essere ormai nella lista degli addii.

Il suo futuro però potrebbe essere in Serie A: sulle sue tracce infatti potrebbero esserci sia Inter che Milan e Juventus. I nerazzurri potrebbero pensarci in caso di un nuovo assalto per Lautaro Martinez mentre i rossoneri potrebbero studiare la mossa Coutinho come regalo in caso di qualificazione in Champions League. Per la ‘Vecchia Signora’, invece, il brasiliano potrebbe tornare utile in caso di addio di alcuni esuberi come Bernardeschi, Ramsey e Douglas Costa.

In questa stagione Coutinho ha collezionato solo 14 presenze tra campionato e Champions League e ha siglato appena tre reti.