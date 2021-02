La Juventus non vive un buon momento e intanto cerca di risolvere la situazione Dybala: spunta una nuova ipotesi per il futuro

Non è una stagione semplice quella che sta vivendo la Juventus, che la scorsa estate ha effettuato una sorta di rivoluzione e sta provando a rialzarsi in maniera definitiva in vista degli ultimi tre mesi di stagione per cercare di raggiungere i risultati importanti prefissati diversi nel mese di agosto. Fin qui i cambi effettuati non hanno portato i frutti sperati ma tutto è ancora possibile per provare a risalire in ogni competizione.

I bianconeri sono attualmente in terza posizione in Serie A e hanno uno svantaggio di otto punti rispetto all’Inter che occupa la prima posizione in classifica. Bisogna rialzarsi al più presto e ottenere soltanto vittorie per non perdere di vista l’obiettivo scudetto dopo nove anni consecutivi. Sicuramente questa è l’annata più complicata perché non si era mai arrivati a febbraio con un distacco così ampio in campionato, anche se la compagine allenata da Andrea Pirlo deve ancora disputare una partita, ovvero quella con il Napoli.

Calciomercato Juventus, addio di Dybala già in estate: le big osservano la situazione

La squadra vuole rialzarsi ma intanto si continua a lavorare per provare a studiare nuove mosse per il futuro. C’è da risolvere anche la situazione legata a Paulo Dybala, che ha un contratto in scadenza a giugno 2022 e fin qui non c’è ancora traccia di rinnovo. Secondo quanto riportato dal ‘Mirror’, infatti, i discorsi per il rinnovo non sembrano avanzati e per questo motivo la ‘Joya’ potrebbe salutare Torino anche nella sessione estiva di calciomercato.

Sulle sue tracce ci sarebbero diverse big d’Europa e in particolare starebbero osservando la situazione Real Madrid e Barcellona oltre a squadre come Manchester United, Liverpool e Tottenham. La concorrenza è agguerrita e società attendono gli sviluppi della situazione di Dybala e la Juventus: si attendono nuovi incontri nei prossimi giorni per provare a sistemare la situazione ma la distanza tra domanda e offerta sembra ancora ampia.

In caso di addio definitivo dalla Juventus, dunque, ci sono già delle pretendenti per Dybala che potrebbero tentare l’assalto nella prossima estate.