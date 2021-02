Permanenza incerta per Cristiano Ronaldo alla Juventus: i motivi per cui il fuoriclasse portoghese potrebbe dire addio a fine stagione

La Juventus, precisamente tre sessioni estive di calciomercato fa, ha portato a termine un clamoroso trasferimento di un calciatore proveniente dalla Spagna. Quel giocatore è Cristiano Ronaldo e il suo passaggio a Torino è stato definito come l’operazione del secolo. Un attaccante che in carriera ha raccolto innumerevoli quantità di successi, sia a livello individuale che di squadra.

Anche in bianconero ha regalato numeri impressionanti, realizzando 90 gol in due stagioni e mezza condite da grandi giocate e vincendo 2 scudetti e 2 Supercoppe. Si tratta, però, di un fenomeno sociale impressionante, oltre che di un atleta strepitoso. I bianconeri, inoltre, stanno vivendo diverse difficoltà in questa stagione e dall’arrivo del portoghese hanno collezionato anche più di un fallimento in Champions League, vero obiettivo della ‘Vecchia Signora’ da diverso tempo. Aumentano, perciò, le probabilità di un suo addio a fine stagione: ecco i motivi.

Calciomercato Juventus, i motivi per l’addio di Ronaldo

C’è da chiedersi se il peso specifico enorme di Ronaldo, superiore a quello di qualsiasi altro club esistente e molto difficile da gestire, non abbia generato un effetto negativo in casa Juventus. Il portoghese ha, poi, raggiunto l’età di 36 anni e giocare diverse partite nell’arco di pochi giorni comincia sicuramente ad essere un problema per il suo stato fisico comunque straordinario. La natura di Ronaldo gli impone di voler essere sempre protagonista anche in partite in cui sarebbe più opportuno riposare. Ciò mette in difficoltà il tecnico Pirlo, che ha assoluto bisogno di avere il fuoriclasse al top della forma nel momento clou della stagione.

L’ex Real Madrid genera pensieri anche da un punto di vista tattico: ama partire largo a sinistra per poi accentrarsi, ma l’allenatore ex Milan (e prima di lui Allegri e Sarri) non riesce a sfruttare al massimo il portoghese in quella posizione. Tentativi vani quelli di spostarlo in un ruolo più da centravanti (come accade spesso in Nazionale), zona di campo che Ronaldo non sembra, però, apprezzare quantomeno in partenza.

Difficoltà per CR7, in aggiunta, con le punizioni: dopo vari tentativi falliti ha continuato ad essere il principale tiratore, senza alcun intervento da parte della guida tecnica. È estremamente complicato mettere un calciatore come Cristiano Ronaldo al servizio del gruppo, ma di questo aspetto la Juventus avrebbe assolutamente bisogno per cercare di arrivare alla chiave del successo in Europa. Il portoghese è in scadenza a giugno 2022, ma per tutti i motivi sopra citati è sempre più probabile l’ipotesi di un addio a fine stagione.